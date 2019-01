ȘOC de Revelion! S-au DESPĂRȚIT după NOUĂ ani de relație. Mesaj SFÂȘIETOR

Doi tineri din Filipine, Angel Lobido și Brian Estores, au trăit o poveste de dragoste timp de nouă ani, iar apropiații așteptau ca cei doi să se căsătorească. Cu toate acestea, cei doi au decis să pună capat relației.





După despărțire, el a publicat un mesaj impresionant pe pagina personală de Facebook.

„Îţi mulţumesc pentru iubire

Mă frustrează faptul că aceasta este singura modalitate prin care pot să îţi transmit gândurile mele. Probabil că, dacă citeşti asta, eşti aici din acelaşi motiv pentru care eu sunt, şi pot spune: «misiune îndeplinită». Am speranţa că ceva te va conduce aici, ochii tăi la aceste cuvintele acestea şi mintea ta, înapoi la ceea ce noi obişnuiam să fim.

Îmi doresc doar să îţi aminteşti pentru o secundă la felul în care te-ai simţit în acea noapte în care eu te-am sărutat pentru prima dată. Îmi amintesc că mă gândeam că viaţa nu putea să devină mai bună pentru mine decât era în acel moment. Îmi amintesc că luna îţi lumina faţa şi crea cele mai frumoase scântei în ochii tăi. Îmi amintesc cum se simţea mâna ta în a mea şi cât de uşor tremura, pentru că erai emoţionată. Nu a durat decât câteva minute, dar vreau ca tu să ştii că aş îndura suferinţa de a-mi frânge inima din nou doar ca să simt ceea ce am simţit în acele câteva minute.

Deşi părea că eram asemenea unor stânci solide şi că nimic nu ne-ar fi putut separa, noi eram fragili. Fiecare «Te iubesc», «Sunt fericit cu tine», «Sunt îndrăgostit de tine» a părut să fie o altă cărămidă adăugată la peretele ridicat între noi şi lume. Ne-am petrecut timpul împreună, momentul nostru în care am strălucit şi nu aş fi luat nimic de pe lumea asta în schimbul acestora. Dintr-un oarecare motiv, tu ai crezut că este mai bine pentru mine să nu fac parte din viitorul tău. Nu am putut să îţi ofer lumea, iubito, dar îţi jur că te-aş fi făcut să te simţi singura persoană din lume. Timpul nostru a ajuns la un sfârşit cu mult timp înainte ca dragostea mea să facă asta, dar vreau să ştii că îţi sunt veşnic recunoscător pentru că mi-ai dăruit cei mai buni ani din viaţa mea.

Aşadar, cred că acesta e ultimul meu mesaj de rămas bun. Eu nu voi uita niciodată felul în care tu mi-ai făcut inima să simtă în timpul îndelungat în care tu m-ai iubit.

Eu am trăit – în timp ce tu m-ai iubit pe mine. Hai să ne concentrăm să facem ce-i mai bun din ceea ce ne-a oferit viaţa nouă. Eu a trebuit să te las să pleci. Wow – aceasta a fost cea mai grea idee de scris. La revedere, frumoaso. Nu uita de mine. Dacă Dumnezeu ar decide să mă ia de pe această lume, te rog să ştii în inima ta că te-am iubit cu toată fiinţa mea. Eu îţi doresc toată fericirea pe care viaţa o are de oferit.

Te-am iubit, te iubesc şi te voi iubi mereu.

#ceimaibuninouăani”, a scris Brian pe pagina de Facebok. Deși rândurile au fost scrie pe internet în 2017, povestea tânărului încă este distribuită printre internauți, scrie cancan.ro.

