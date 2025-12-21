Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect

Rețete de Crăciun. Crăciunul este sezonul în care aromele dulci și mirosurile de scorțișoară, cacao și nucșoară ne amintesc de căldura căminului și de tradițiile transmise din generație în generație. În această perioadă, trei rețete de prăjituri se remarcă prin simplitate, savoare și aromă autentică: tarta cu mere și scorțișoară, fursecurile cu gem și nuci, și prăjitura cu ciocolată și nuci.

Tarta cu mere este un simbol al sărbătorilor de iarnă, datorită combinației perfecte între dulceața fructelor și aroma intensă a scorțișoarei. Pentru aluat, sunt necesare 250 g de făină, 125 g de unt rece tăiat cubulețe, 50 g de zahăr pudră și un ou.

Făina se amestecă cu zahărul, se adaugă untul și se frământă rapid până se obține un aluat sfărâmicios, care se leagă apoi cu oul. După ce aluatul se odihnește la frigider timp de 30 de minute, se întinde într-o tavă de tartă și se coace ușor la 180°C timp de 10 minute.

Umplutura se pregătește din 4-5 mere tăiate felii subțiri, 2 linguri de zahăr brun, o linguriță de scorțișoară și un strop de zeamă de lămâie pentru a împiedica oxidarea fructelor. Merele se așază uniform peste aluatul pre-coapt, se presară zahărul cu scorțișoară și se mai coace încă 25-30 de minute, până când tartele capătă o nuanță aurie și un parfum care invadează întreaga casă.

Fursecurile cu gem sunt o alegere clasică, apreciată mai ales de cei care iubesc gustul dulce-acrișor. Pentru aluat, se folosesc 200 g de unt, 100 g zahăr, 1 ou, 300 g de făină și un praf de sare. Untul și zahărul se mixează până devin o cremă fină, apoi se adaugă oul și treptat făina. Aluatul se răcește în frigider cel puțin 1 oră, apoi se întinde și se decupează cu forme festive: steluțe, inimioare sau cercuri.

Gemul ales, de preferință de caise sau fructe de pădure, se pune într-un bol mic și se aplică câte o linguriță pe jumătate din fursecuri, apoi se acoperă cu cealaltă jumătate, formând sandvișuri. Nucile tocate mărunt se presară deasupra pentru un plus de textură. Fursecurile se coc la 180°C timp de 12-15 minute, rezultând biscuiți fragezi, cu un miez dulce și aromat.

Prăjitura cu ciocolată și nuci este o alegere perfectă pentru iubitorii de gust intens și texturi contrastante. Ingredientele pentru aluat sunt: 200 g ciocolată neagră, 150 g unt, 150 g zahăr, 3 ouă, 100 g făină și 100 g nuci tocate. Ciocolata și untul se topesc împreună la bain-marie, apoi se lasă să se răcească puțin.

Separat, ouăle se mixează cu zahărul până devin spumă, apoi se încorporează treptat ciocolata topită și făina cernută. La final se adaugă nucile tocate, amestecând ușor pentru a nu pierde textura.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 180°C timp de 25-30 de minute. Prăjitura obținută are o crustă subțire și lucioasă, în timp ce interiorul rămâne moale și ușor umed, cu aroma intensă a ciocolatei și gustul crocant al nucilor. Poate fi decorată cu zahăr pudră sau fulgi de ciocolată pentru un efect festiv suplimentar.