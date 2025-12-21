Social

Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect

Comentează știrea
Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efectprajituri. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Rețete de Crăciun. Crăciunul este sezonul în care aromele dulci și mirosurile de scorțișoară, cacao și nucșoară ne amintesc de căldura căminului și de tradițiile transmise din generație în generație. În această perioadă, trei rețete de prăjituri se remarcă prin simplitate, savoare și aromă autentică: tarta cu mere și scorțișoară, fursecurile cu gem și nuci, și prăjitura cu ciocolată și nuci.

Rețete de Crăciun: tartă cu mere și scorțișoară

Tarta cu mere este un simbol al sărbătorilor de iarnă, datorită combinației perfecte între dulceața fructelor și aroma intensă a scorțișoarei. Pentru aluat, sunt necesare 250 g de făină, 125 g de unt rece tăiat cubulețe, 50 g de zahăr pudră și un ou.

Tartă cu mere.

Tartă cu mere. Sursa foto iStock

Făina se amestecă cu zahărul, se adaugă untul și se frământă rapid până se obține un aluat sfărâmicios, care se leagă apoi cu oul. După ce aluatul se odihnește la frigider timp de 30 de minute, se întinde într-o tavă de tartă și se coace ușor la 180°C timp de 10 minute.

Umplutura se pregătește din 4-5 mere tăiate felii subțiri, 2 linguri de zahăr brun, o linguriță de scorțișoară și un strop de zeamă de lămâie pentru a împiedica oxidarea fructelor. Merele se așază uniform peste aluatul pre-coapt, se presară zahărul cu scorțișoară și se mai coace încă 25-30 de minute, până când tartele capătă o nuanță aurie și un parfum care invadează întreaga casă.

Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată
Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată
Culisele ședinței PNL de la Vila Lac. Bolojan și Thuma, schimb de replici acide. Stenograme
Culisele ședinței PNL de la Vila Lac. Bolojan și Thuma, schimb de replici acide. Stenograme

Fursecuri cu gem și nuci

Fursecurile cu gem sunt o alegere clasică, apreciată mai ales de cei care iubesc gustul dulce-acrișor. Pentru aluat, se folosesc 200 g de unt, 100 g zahăr, 1 ou, 300 g de făină și un praf de sare. Untul și zahărul se mixează până devin o cremă fină, apoi se adaugă oul și treptat făina. Aluatul se răcește în frigider cel puțin 1 oră, apoi se întinde și se decupează cu forme festive: steluțe, inimioare sau cercuri.

Fursecuri cu gem

Fursecuri cu gem. Sursa foto Captură video

Gemul ales, de preferință de caise sau fructe de pădure, se pune într-un bol mic și se aplică câte o linguriță pe jumătate din fursecuri, apoi se acoperă cu cealaltă jumătate, formând sandvișuri. Nucile tocate mărunt se presară deasupra pentru un plus de textură. Fursecurile se coc la 180°C timp de 12-15 minute, rezultând biscuiți fragezi, cu un miez dulce și aromat.

Prăjitură cu ciocolată și nuci

Prăjitura cu ciocolată și nuci este o alegere perfectă pentru iubitorii de gust intens și texturi contrastante. Ingredientele pentru aluat sunt: 200 g ciocolată neagră, 150 g unt, 150 g zahăr, 3 ouă, 100 g făină și 100 g nuci tocate. Ciocolata și untul se topesc împreună la bain-marie, apoi se lasă să se răcească puțin.

Prăjitură cu ciocolată și nuci

Prăjitură cu ciocolată și nuci. Sursa foto iStock

Separat, ouăle se mixează cu zahărul până devin spumă, apoi se încorporează treptat ciocolata topită și făina cernută. La final se adaugă nucile tocate, amestecând ușor pentru a nu pierde textura.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace la 180°C timp de 25-30 de minute. Prăjitura obținută are o crustă subțire și lucioasă, în timp ce interiorul rămâne moale și ușor umed, cu aroma intensă a ciocolatei și gustul crocant al nucilor. Poate fi decorată cu zahăr pudră sau fulgi de ciocolată pentru un efect festiv suplimentar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:29 - Bucurestiul, capitala care nu poate respira. Traficul rutier, printre principalele surse de poluare
16:16 - Rețete de prăjituri de Crăciun simple și de efect
16:05 - Principele Carol I al României și-a pus în cap liberalii radicali în primii cinci ani de domnie
15:56 - Dosarul fraților Tate. Banii confiscați din conturile celor doi influenceri, folosiți pentru combaterea violenţei împ...
15:43 - Trupa carea avut totul, dar s-a destrămat. Fanii nu i-au uitat niciodată
15:34 - Ludovic Orban, despre absorbția partidului Forța Dreptei în PNL: Poate urma pasul decisiv

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale