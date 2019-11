De unde-i vine poetului inspirația pentru a meșteri din cuvinte un preș pe care să calce cârmaciul, simțind în tălpi iubirea care i se cuvine?

Osanalele aduse conducătorilor nu mai sunt de mult definitorii doar pentru perioada comunistă, ele făcându-se auzite de prea multe ori și în ultimii 30 de ani. Totuși, trebuie să recunoaștem că anii proletcultismului și ai cultului personalităților luptei de clasă nu au fost egalați încă în ”măiestrie”.

Într-un serial care debutează în acest număr, revista explorează personalitatea complexă a unei personaj interesant din anii socialismului, ilegalist, un om care avea să se declare comunist până la moarte, chiar și în puținii ani pe care i-a mai trăit după Revoluție.

Descriind cum a compus o poezie de laudă la adresa lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, Mihai Novicov spune cum i s-a sugerat unde să caute inspirația: ”I-am explicat că nu am suficient talent ca să compun un text numai din «trăiască» şi «trăiască», că-mi trebuie o idee originală în jurul căreia să asamblez urarea, dar n-o găsesc… Şi atunci – aici am vrut să ajung –, Moraru mi-a sugerat să valorific tripla coincidenţă: zi de toamnă – când se numără roadele –, împlinirea înainte de termen a planului în primul an primului cincinal (și, subînțeleasă, ziua de naștere a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 8 noiembrie).”

Ce a ieșit din ”tripla coincidență” găsiți, sub forma unui manuscris inedit, în revistă.

Alte materiale din acest număr sunt:

-Notițele Elenei Ceaușescu făcute în pregătirea Congresului al XIV-lea al PCR. Cititorii vor primi răspunsul la întrebarea: Era sau nu analfabetă fosta ”numărul 2” din România?

-Adevăratul motiv al lichidării lui Muammar al-Gaddafi răzbate din corespondența secretă a mai multor oficiali americani. Firele afacerii duc în Europa.

-Bolile schimbă cursul istoriei așa cum o fac și marile bătăliile.

-De ce un mare împărat creștin și-ar orna arcul său de triumf cu statuile unor nobili daci, la peste 200 de ani de la înfrângerea lui Decebal?

-Secretara premierului defunctei Republici Democrate Germane a fost executată prin decapitare. Citiți care au fost faptele pentru care o femeie a fost condamnată la o asemenea pedeapsă.

-Aflați cum a fost influențată România de catastrofa de la Cernobîl. Efectele pentru sănătatea publică, reflectarea tragediei în presa românească a vremii, toate constituie un final excepțional al serialului nostru despre pariul pierdut al energiei nucleare sovietice.

-Povestea ciudată a francmasonului socialist atacat cu bâte și scaune de un grup de ”lăncieri” cuziști. În bufetul gării din Cluj s-au înfruntat acum 94 de ani două doctrine.

-”Frontieriștii”, fugari peste graniță în căutarea libertății, iritau regimul comunist în așa măsură încât a fost nevoie de schimbarea legii pentru a fi opriți.

-Jurnalul generalului Iulian Vlad continuă cu spicuiri din însemnările sale din timpul detenției, despre Corneliu Mănescu, Miron Mitrea, Victor Ciorbea, Petre Roman și Nicolae Văcăroiu.

-România Mare a rezistat doar câțiva ani, în comparație cu perioadele în care am avut acest ideal. Care au fost cauzele destrămării? Un istoric dezvăluie 9 dintre explicațiile științifice ale pierderii unui vis.

