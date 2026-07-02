Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Deși studiourile Hai România! sunt la București, meniul zilei de astăzi este celebra ”varză a la Cluj”, adică sarmalele pe care nimeni nu a mai avut răbdare să le împacheteze și a pus în oală umplutură și înveliș deopotrivă. Gustul, însă, trebuie să recunoaștem este divin! Cam ca preparatul transilvan arată și viața noastră de azi, bucătar fiind Bolojan cel care, prin ucenicii săi sau direct, reușește să amestece frânturi de negocieri pentru guverne, azile de bătrâni, primari care fug din București din calea inundațiilor, conturi blocate la regii și companii mari de stat (cadouri lăsate în visterie de actualii lui susținători) și multe altele.

La Hai România! vom degusta, vom critica și vom face mișto, cum îi stă bine românului, acest preparat pe care Ilie Bolojan ni l-a lăsat pe masă. Gazdele sunt Alecu Racoviceanu, Bogdan Comaroni și, normal, cel mai cunoscut clujean din echipa noastră, Octavian Hoandră. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.