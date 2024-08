Social Rețeta letală a unui bucătar. Ce a în mâncare pentru a atenua efectele ingredientelor expirate







Doi bucătari de la un restaurant din Jiangsu, China, au fost condamnați la închisoare. Aceștia au amestecat mii de feluri de mâncare cu medicamente anti-diareice pentru a se asigura că ingredientele vechi nu supără stomacul oamenilor. La 30 iulie, Biroul de gestionare a pieței din districtul Chongzhou, orașul Nantong, a emis o declarație. Prin aceasta, anunța că doi bucătari care au lucrat la un hotel restaurant local au fost condamnați la închisoare. De asemenea, cei doi au fost obligați să plătească o amendă de 160.000 de yuani (22.000 de dolari). Aceștia au servit „alimente toxice și dăunătoare" amestecate cu sulfat de gentamicină, un antibiotic utilizat pentru tratarea diareei.

Se pare că cei doi vinovați au folosit ingrediente expirate în preparatele lor. De asemenea, le-au amestecat cu medicamente pentru a minimiza riscul ca clienții să aibă probleme la stomac. Conform unei anchete a poliției, bucătarii au vândut cel puțin 1.612 porții de alimente cu sulfat de gentamicină.

Medicamente și ingrediente expirate

8World a raportat recent că acest caz bizar a fost adus în atenția Biroului de gestionare a pieței. Reclamația a fost făcută de către un angajat al hotelului Guanyinshan Garden. Acesta a raportat că bucătarii de acolo foloseau medicamente pentru a anula efectele ingredientelor alimentare expirate.

Mâncăruri precum pește înăbușit cu sos și pui prăjit erau înțesate cu sulfat de gentamicină. Cantitatea de medicamente pusă în mâncare era destul de mare pentru a se asigura că au efectul scontat.

Când poliția a percheziționat restaurantul din orașul Nantong, a găsit în bucătărie 101 cutii de sulfat de gentamicină. Acestea fuseseră cumpărate de un om de serviciu al hotelului pe nume Zhang. Ancheta care a urmat a arătat că Zhang cumpăra în mod regulat aproximativ 100 de cutii fără a furniza o rețetă.

La începutul acestui an, cei doi bucătari, cunoscuți doar ca Sha și Fu, au fost găsiți vinovați de vânzarea de mâncăruri contaminate. Aceștia sunt condamnați la doi ani și, respectiv, un an și șase luni de închisoare și obligați să plătească o amendă uriașă. „Aceasta este utilizarea unei metode criminale pentru a acoperi o altă infracțiune alimentară. Este extrem de stupid și extrem de lacom", a notat ziarul chinez The Paper, conform Oddity Central .