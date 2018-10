Reţeaua de spionaj a Chinei a invadat lumea

Un raport recent susține că Beijingul a deturnat în mod sistematic trafi cul de internet din Statele Unite, Canada, Europa și alte țări prin „bug-uri” de securitate în structura profundă a internetului. Pentru a simplifi ca, serviciile de spionaj de la Beijing pot primi și citi mesajele unui utilizator, înainte ca acesta să o facă. De asemenea, pot capta parolele și alte date personale, folosindu-se de site-urile pe care le vizitează ţinta.





Raportul, intitulat „China ’s Maxim – Leave No Access Point Unexploited: The Hidden Story of China Telecom’s BGP Hijacking” şi elaborat de Chris C Demchak ( US Naval War College) şi Yuval Shavitt (Tel Aviv University), a fost publicat de Military Cyber Professionals Association. Potrivit sursei citate de Asia Times, raportul susține că un acord voluntar SUA-China, semnat în 2016, avea menirea să oprească forțele militare în a întreprinde operaţiuni de hacking în societăţile comerciale, în vederea obţinerii de câștiguri economice. Iar acest lucru ar fi trebuit să mai reducă furtul agenţilor chinezi din obiectivele occidentale. Cu toate acestea, dezvoltarea tehnologică a Chinei continuă să fie „dependentă de furtul masiv de informaţii din străinătate”.

Cel mai recent caz de spionaj

Doi ofițeri de informații chinezi au fost acuzați recent de Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru tentativă de furt de tehnologie pentru un nou tip de motor cu reacție. China respinge informaţiile, dar tensiunile dintre Washington şi Beijing continuă să crească, întrucât, pe lângă disputele comerciale, acuzaţiile de spionaj sunt la ordinea zilei.

Potrivit CNN, Zha Rong și Chai Meng, ofițeri de informații din cadrul departamentului provincial Jiangsu al Ministerului Securității de Stat (MSS) din China, sunt acuzați că au încercat să acceseze fără drept informaţii secrete şi să penetreze companii private americane, pe parcursul a cinci ani, în încercarea de a fura tehnologie.

„Această acțiune este un alt exemplu de eforturi infracţionale ale MSS, pentru a facilita furtul de date secrete, pentru câștigul comercial al Chinei”, a declarat procuroul american Adam Braverman, citat de CNN. „Efortul concertat de a fura, mai degrabă decât de a cumpăra pur și simplu, produse disponibile pe piață ar trebui să ofenseze orice companie care investește talente, energie și banii acționarilor în dezvoltarea produselor”, a continuat procurorul.

Declarația Departamentului de Justiție al Statelor Unite nu indică în mod explicit unde se află în prezent Zha Rong și Chai Meng. Statele Unite nu au un tratat de extrădare cu Beijungul și, dacă cei doi agenţi sunt în China, este puţin probabil ca guvernul chinez să renunțe la ei. Miercuri, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Lu Kang, a respins acuzațiile ca fiind „ficțiune pură și complet fabricate”.

