International Rețea teroristă descoperită în Belgia. Șapte persoane, reținute







Belgia. Autoritățile din Belgia au reținut joi, 25 iulie, șapte persoane suspectate că pregăteau un "atac terorist", conform anunțului făcut de procurorii federali. Autoritățile au desfășurat 14 raiduri la nivel național pentru a captura suspecții și a preveni o posibilă amenințare teroristă.

Un purtător de cuvânt al serviciului procurorilor a declarat că, în acest stadiu, nu există nicio dovadă care să sugereze vreo legătură cu Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a căror ceremonie de deschidere are loc mâine, sub măsuri de securitate fără precedent. Autoritățile rămân vigilente, asigurând publicul că situația este sub control și că măsurile de securitate sunt adecvate pentru a face față oricărei amenințări.

Purtătorul de cuvânt, Arnaud d'Oultremont, a menționat pentru AFP că, deși nu există încă detalii precise privind locațiile sau țintele atacului planificat, descoperirile făcute până acum indică faptul că se pregătea un atac terorist. Aceasta sugerează că autoritățile belgiene au reușit să împiedice o potențială tragedie prin arestarea suspecților și desfășurarea raidurilor necesare.

Suspecții arestați urmează să compare astăzi în fața judecătorului antiterorist care a ordonat raidurile, pentru a stabili dacă vor rămâne sau nu în arest, conform unui comunicat emis de parchet.

Ce anunță autoritățile

Acesta a precizat că toți suspecții arestați „sunt suspectați de participare la activitățile unei grupări teroriste, de finanțare a terorismului și de pregătire a unui atac terorist”. Arestările și raidurile coordonate reprezintă o acțiune majoră a autorităților belgiene în combaterea terorismului, subliniind gravitatea acuzațiilor aduse împotriva celor implicați.

Raidurile poliției de joi din Belgia au fost desfășurate în mai multe locații, inclusiv Bruxelles, Anvers, Liege, Courtrai și Menin, în baza mandatelor emise de judecătorul din Anvers, conform declarației oficiale. Procurorii au declarat că, deocamdată, nu vor face publice alte informații, menținând astfel confidențialitatea investigației și protejând integritatea operațiunilor în desfășurare.

Belgia a fost vizată în trecut de atacuri teroriste

În 2016, Belgia a fost zguduită de atacuri sinucigașe cu bombă la aeroportul din Bruxelles și în sistemul său de metrou, care au ucis 32 de persoane și au rănit sute. Aceste atacuri devastatoare au evidențiat vulnerabilitatea țării în fața terorismului și au avut un impact profund asupra securității naționale și a sentimentului de siguranță al populației.

Aceste atacuri au avut loc la un an după atacurile teroriste din Paris, în care au fost ucise 130 de persoane. Singurul membru supraviețuitor al celulei jihadiste care a comis atacurile de la Paris, cetățeanul francez de origine belgiană Salah Abdeslam, a fost condamnat anul trecut și pentru implicarea sa în atacurile de la Bruxelles. Condamnarea sa a reprezentat un pas important în aducerea în fața justiției a celor responsabili de aceste acte teroriste, subliniind legăturile strânse dintre atacurile din Paris și Bruxelles.