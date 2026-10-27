Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi restricționată în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, pentru lucrări de montare a rosturilor de dilatație, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Traficul se va desfășura alternativ, pe câte o jumătate a căii de circulație, sub dirijarea semafoarelor temporare.

Restricțiile vor fi aplicate atât ziua, cât și noaptea, pe podul care asigură legătura rutieră dintre Giurgiu, România, și orașul bulgar Ruse. Șoferii care tranzitează zona trebuie să țină cont de semnalizarea temporară și să circule cu prudență pe durata intervențiilor.

Potrivit informațiilor publicate de CNAIR marți, 27 octombrie, lucrările vor fi organizate în două etape, cu restricții succesive pe cele două căi de circulație.

În acest interval, circulația va fi dirijată alternativ, prin semafoare, în condițiile în care lucrările vor ocupa cel mult jumătate din calea 1. Traficul va fi organizat astfel încât vehiculele să poată traversa alternativ sectorul în lucru.

În a doua perioadă, intervențiile se vor muta pe calea 2. Și în acest caz, lucrările vor ocupa cel mult jumătate din partea de carosabil vizată, iar circulația se va desfășura alternativ, sub controlul semafoarelor temporare.

Calendarul anunțat de CNAIR indică, astfel, o perioadă de aproximativ cinci săptămâni în care traversarea podului va fi influențată de organizarea temporară a traficului.

Rosturile de dilatație sunt componente tehnice ale podurilor care permit deplasările structurii provocate de variațiile de temperatură și de alte solicitări mecanice. Acestea contribuie la preluarea mișcărilor structurale și la protejarea elementelor construcției.

Montarea sau înlocuirea lor presupune intervenții asupra suprafeței de circulație, motiv pentru care este necesară delimitarea temporară a zonei de lucru. În cazul Podului Prieteniei, CNAIR a precizat că restricțiile vor fi menținute atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții, pe întreaga perioadă anunțată.

Podul Giurgiu–Ruse reprezintă un punct important de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria, fiind utilizat atât de autoturisme, cât și de transportul comercial. Restricționarea temporară a unei părți din carosabil poate influența ritmul traversării, în special în intervalele cu trafic intens.

CNAIR le recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră instituită temporar și să circule cu prudență în zona lucrărilor. Șoferii care au planificată o deplasare în Bulgaria ar trebui să ia în calcul posibilitatea unor timpi de traversare mai mari și să își organizeze călătoria în consecință.

Autoritățile nu au precizat în informațiile citate o durată exactă de așteptare și nici intervale orare în care traficul ar urma să fie mai aglomerat.