Autoritățile din Londra au interzis definitiv circulația vehiculelor pe un tronson de aproape un kilometru al Oxford Street, una dintre cele mai cunoscute destinații de cumpărături din Europa. Decizia face parte dintr-un proiect de reamenajare a zonei comerciale, care va continua în 2027 și va include noi spații publice, arbori și mobilier urban, potrivit Reuters.

Interdicția vizează și bicicletele, trotinetele și vehiculele destinate transportului de persoane care sunt puse în mișcare prin pedalare.

Închiderea circulației reprezintă prima etapă a unui plan de modernizare discutat de autoritățile londoneze de peste două decenii. Administrația locală urmărește să transforme Oxford Street într-un spațiu comercial și turistic mai atractiv, care să poată concura cu destinații internaționale precum Times Square din New York, Champs-Élysées din Paris și La Rambla din Barcelona.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că realizarea proiectului a devenit posibilă după mai multe încercări nereușite și datorită colaborării cu actualul guvern britanic.

„După atât de multe încercări eşuate şi colaborând acum cu un guvern care împărtăşeşte amploarea ambiţiilor mele, sunt mândru că reuşim, în sfârşit, să deschidem o nouă eră pentru această stradă”, a declarat Khan.

Edilul consideră că schimbările vor avea efecte și asupra economiei locale, prin stimularea activităților comerciale și apariția unor noi locuri de muncă în capitala britanică.

Oxford Street se află în apropierea altor două zone comerciale importante, Bond Street și Regent Street, și concentrează magazine ale unor companii internaționale, inclusiv John Lewis, Marks & Spencer și Tiffany & Co.

În ultimii ani, însă, activitatea comercială de pe această arteră a fost afectată de schimbările apărute după pandemia de COVID-19. Printre problemele întâmpinate s-au numărat închiderea unor magazine cunoscute, precum House of Fraser și Topshop, dar și extinderea magazinelor specializate în dulciuri americane.

Acestea din urmă au fost considerate de autorități și de o parte a comercianților drept unul dintre factorii care au contribuit la diminuarea atractivității zonei.

Datele Primăriei Londrei arată că Oxford Street primește aproximativ 500.000 de vizitatori în fiecare zi. Cu toate acestea, numeroase spații destinate comerțului au rămas goale, iar investițiile în infrastructură și în aspectul străzii nu au ținut pasul cu necesitățile zonei.

Reamenajarea arterei comerciale va continua anul viitor, când administrația din Londra intenționează să introducă mai multe elemente de infrastructură urbană.

Planurile includ plantarea a peste 50 de copaci și amplasarea a 100 de bănci, pentru amenajarea unor spații de odihnă destinate trecătorilor.

Autoritățile au prevăzut, de asemenea, realizarea a două piețe publice, modernizarea iluminatului stradal și instalarea unor noi indicatoare pentru orientarea vizitatorilor.

Lucrările vor fi organizate astfel încât intervențiile de construcție să fie reduse înaintea Crăciunului. Decizia urmărește limitarea perturbărilor pentru magazine și cumpărători în perioada cu una dintre cele mai intense activități comerciale din an.

Proiectul de pietonalizare a primit și sprijinul ministrului britanic pentru locuințe, comunități și administrație locală, Angela Rayner.

Aceasta a apreciat că reamenajarea Oxford Street va contribui la crearea unui spațiu urban cu mai multă vegetație, care să ofere condiții mai bune vizitatorilor și să încurajeze investițiile.

Rayner a asociat modernizarea arterei comerciale cu perspectivele de dezvoltare economică ale centrului Londrei.

„Este începutul unui nou capitol pentru Oxford Street, care va sprijini afacerile şi locurile de muncă şi va stimula creşterea economică în centrul capitalei noastre”, a declarat Rayner.