Măsurile de siguranță se înăspresc în mai multe regiuni din Franța. Guvernul francez a adoptat primele interdicții de circulație pe timpul nopții, valabile pentru zilele de luni și marți. Restricțiile intră în vigoare de la ora locală 20.00 (ora 21.00 în România) și rămân valabile până la ora locală 6.00.

Măsurile vizează patru comune din departamentul Nord, printre care se numără și orașul Lille. Decizia a fost luată în deplin acord cu primarii localităților vizate, conform informațiilor transmise de agenția AFP.

Aplicarea acestor măsuri extraordinare nu vizează neapărat întreg teritoriul localităților menționate. Reprezentanții Prefecturii Nord au explicat că restricțiile de circulație pe timpul nopții – valabile la Douai, Denain, Wattignies și Lille – sunt instituite în ”porțiuni” ale acestor comune.

Decizia vine ca reacție directă la evenimentele recente de vandalism și violență. Premierul Sébastien Lecornu a anunțat luni că le-a cerut prefecților să impună interdicții de circulație pe timpul nopții ”localizate” încă de luni seara, menite să protejeze magazinele, după jafuri și violențe care au avut loc în weekend.

În localitatea Denain, măsurile au suferit ajustări pe parcursul ultimelor ore. Primărița Anne-Lise Dufour-Tonini, din partea Partidului Socialist (PS, centru-stânga), anunțase inițial încă de duminică o interdicție de circulație pe timpul nopții impusă întregii populații de aproximativ 20.000 de locuitori, măsură planificată până duminica viitoare.

Cu toate acestea, edilul a revenit luni asupra deciziei printr-un ordin de modificare, limitând restricțiile la anumite zone din centrul localității și specificând că regula se aplică numai în cazul minorilor neînsoțiți de către un reprezentant legal sau de către un adult autorizat.

Decizii similare au fost adoptate și în alte zone ale țării. La Coulaines, o localitate cu aproximativ 8.000 de locuitori situată în apropiere de orașul Le Mans, primarul Christophe Rouillon (PS) a comunicat măsuri suplimentare. El a anunțat pe o rețea de socializare impunerea unei restricții de circulație pe timpul nopții adresată ”minorilor care sunt singuri”, aplicabilă începând de luni seara, de la ora locală 23.00.

Măsurile de securitate au fost extinse și în regiunile ultraperiferice ale Franței. Prefectul regiunii Guadelupa a decretat de duminică interdicția pe timpul nopții a minorilor în comunele Pointe-à-Pitre și Abymes.

Decizia din Guadelupa a fost adoptată în urma unor violențe urbane izbucnite în marja mișcării liceenilor și vestelor galbene împotriva ”vieţii scumpe”. Incidentele din această regiune s-au soldat cu urmări grave, trei polițiști fiind răniți prin împușcare în timpul confruntărilor.