Restricții de circulație în centrul Chișinăului timp de două zile. Mai multe străzi vor fi parțial închise

Restricții de circulație în centrul Chișinăului timp de două zile. Mai multe străzi vor fi parțial închise
Republica Moldova. Accesul în mai multe spații publice din centrul capitalei va fi restricționat temporar miercuri și joi, în contextul desfășurării unei conferințe internaționale de nivel înalt dedicate Cartei Sociale Europene. Autoritățile municipale anunță că măsurile vor viza perimetrul central al orașului, delimitat de străzile București, Maria Cebotari, 31 august 1989 și Nicolae Iorga.

Restricțiile vor fi aplicate pe segmentele cuprinse între aceste artere, în special în apropierea instituțiilor publice, și vor fi valabile în intervalul orar 08:00 – 22:00. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să manifeste prudență sporită în trafic.

Sursa foto: Primăria municipiului Chișinău

Lucrările urbane, suspendate temporar în perimetrul vizat

Pe durata aplicării restricțiilor, în zona stabilită vor fi suspendate lucrările de reparație a drumurilor, intervențiile la rețelele inginerești, precum și activitățile de întreținere a spațiilor verzi. Reprezentanții Primăriei precizează că măsura este necesară pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru asigurarea securității delegațiilor oficiale.

Totodată, municipalitatea subliniază că evenimentele social-culturale anunțate anterior nu vor fi afectate de aceste restricții.

Șeriful din Las Vegas, târât în justiție pentru că refuză să elibereze un recidivist cu 35 de arestări. Cazul ajunge la Curtea Supremă
Ce își dorește Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc. Primele declarații despre idila cu Dan Alexa

Zeci de delegații internaționale, așteptate la Chișinău

Măsurile vin în contextul organizării Conferinței de Nivel Înalt privind Drepturile Sociale – Carta Socială Europeană, care va avea loc la Chișinău în perioada 18–19 martie. Evenimentul va reuni, în premieră, aproximativ 50 de delegații din statele membre ale Consiliul Europei, dar și reprezentanți ai instituțiilor europene și organizațiilor internaționale.

La conferință este așteptat și secretarul general al Consiliul Europei,

Alain Berset

Alain Berset. Foto: Consiliul Europei

Temele centrale: costul vieții, tehnologiile și viitorul muncii

Potrivit Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, agenda conferinței include subiecte esențiale pentru societatea europeană, precum protejarea stabilității democratice prin drepturi sociale, impactul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale și al noilor tehnologii asupra pieței muncii, dar și provocările generate de creșterea costului vieții.

De asemenea, vor fi abordate teme legate de schimbările demografice și climatice, precum și rolul drepturilor sociale în consolidarea coeziunii și incluziunii sociale în Europa.

Discuții tematice și evenimente paralele în prima zi

Prima zi a reuniunii va include unsprezece evenimente paralele, dedicate unor subiecte variate: digitalizarea sistemelor de protecție socială, implementarea Garanției Europene pentru Copii, consolidarea drepturilor sociale pentru tineri, guvernanța pe mai multe niveluri, incluziunea romilor, alfabetizarea în sănătate și reziliența demografică.

Participanții vor analiza și modul în care Carta Socială Europeană se adaptează la realitățile erei digitale și contribuie la stabilitatea democratică.

Cea de-a doua zi va fi dedicată sesiunii plenare, în cadrul căreia vor fi discutate impactul transformărilor tehnologice asupra viitorului muncii și provocările economice și sociale actuale.

Evenimentul va culmina cu ceremonia de semnare a Cartei Sociale Europene revizuite, un moment simbolic care marchează angajamentul comun al statelor participante pentru promovarea drepturilor sociale.

Cât de mare este pericolul pentru ca România să devină o țintă pentru rachetele iraniene
Rolul pe care l-ar interpreta Călin Georgescu, dacă ar ajunge președinte. Cele două variante
De ce Iranul nu poate ataca România 1

