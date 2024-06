Actualitate Resorturile de lux din Sharm El Sheih, criticate de turiști. Ce îi nemulțumește pe vizitatori







Sharm El Sheih este una dintre stațiunile de lux egipetene vizitată des de turiștii români și nu numai. Cu toate acestea nu toți sunt mulțumiți de serviciile oferite, chiar dacă prețurile nu sunt tocmai mici. Rușii gălăgioși, mâncarea, dar și alte aspect îi nemulțumesc pe oameni. Savoy Sharm El Sheikh este cel mai bien cotat hotel de acolo.

Cu toate acestea există plângeri legate de mâncare. ”Igiena alimentară este sărcaă. A treia zi, atât eu cât și soția mea am ales fish and chips la cafeneaua Rock. Am mâncat cu aluat, soția a îndepărtat și a încetat să mănânce când am văzut o tentă verde. I-am arătat bucătarului. În câteva ore amândoi au avut diaree violentă, a ei a durat 3 zile.

Lux la hoteluri, dar nu la mâncare

Eu am ajuns la spital când m-am întors. A trebuit să plătesc 150 de lire sterline pentru consultație și medicamente”, a explicat un turist. Rixos Sharm El Sheih este un alt hotel bine cotat.

Dar și aici servirea din restaurant a lăsat de dorit. ”Am fost foarte dezamăgit de serviciul din restaurantul principal tip bufet. De fiecare dată a trebuit să cer apă de 2 sau 3 ori înainte să o primesc. Nici o dată în șederea mea nu a venit cineva la mine și mi-a oferit ceva de băut.

Personalul o altă problemă remarcată de turiști

Mâncarea este bună în restaurant, dar nu se schimbă atât de mult în fiecare zi. Am așteptat o zi peste 40 de minute pentru un sandviș cu pui la grătar! ”, a povestit un alt turist. Rixos Premium Seagate este următorul pe listă. Doar că și aici sunt porbleme. ”Stațiune dezamăgitoare. Nu este de 5 stele.

Ne-am plâns de serviciul acolo și am primit un telefon, dar nu am primit niciodată un apel așa cum am promis după aceea. Cocktailuri la piscină servite într-o ceașcă de cafea din hârtie. Așezarea în afara stațiunii este grozavă, dar camerele au mobile veche”, a scris un turist.