Republicanii, victorie în Pennsylvania. Nu vor fi numărate voturile nedatate







Pennsylvania este unul din statele care vor decide noul președinte al SUA, așa numitele swing-states. De aceea este foarte important ce se întâmplă acolo. Alegerile prezidențiale vor avea loc marți.

Activiștii politici care se străduiesc să protejeze integritatea alegerilor au lăudat decizia Curții Supreme din Pennsylvania. Aceasta oferă republicanilor „o altă mare victorie” în disputa privind buletinele de vot prin corespondență. Sâmbătă, Fox News a anunțat că această instanță a blocat orice încercare de a permite numărarea buletinelor de vot prin corespondență fără o dată scrisă de mână. Voturi valabile pentru alegerile prezidențiale din 2024. Orice decizie abuzivă va putea fi blocată.

Postul de televiziune a anunțat: „Hotărârea anulează o decizie a unei Curți a Commonwealthului care a constatat că legea de stat care impune o dată scrisă de mână era neconstituțională”. Partidul Republican din Pennsylvania a făcut apel la această hotărâre la Curtea Supremă de Stat, iar acum nu vor fi numărate buletinele de vot prin corespondență nedatate. O decizie epocală.

Pennsylvania, un stat-cheie în alegeri

Președintele Centrului pentru Integritate Electorală al America First Policy Institute (AFPI),Ken Blackwell, a spus într-o declarație exclusivă pentru Breitbart News: „Curtea Supremă din Pennsylvania votează de obicei cu 3-2 în favoarea argumentelor democrate, corespunzând afilierilor judecătorilor acestei curți”. „De data aceasta, republicanii au primit o decizie bună din partea arbitrului pe terenul adversarilor lor, astfel încât aceasta este o victorie clară pentru integritatea electorală într-un stat esențial.” Această declarație a fost făcută imediat după ce Rob Bresnahan, candidatul republican pentru Districtul 8 al Congresului din Pennsylvania, a afirmat că alegătorii din statul său au o probabilitate mai mică de a vota decât democrații.

Vineri, Lara Trump, copreședintele Comitetului Național Republican (RNC), a declarat: „Cred că aceasta este a cincea oară când a trebuit să luptăm pentru asta”. A continuat: “Aceasta este o cerință esențială pentru a asigura că oamenii se simt confortabil în timpul votului. Putem verifica și să știm când este trimis”.

Data pusă pe buletinele de vot prin corespondență.

Democrații au luptat împotriva acestui lucru. Președintele Comisiei Naționale RNC, Michael Whatley, a declarat: „Aceasta este o altă mare victorie pentru integritatea alegerilor și pentru alegătorii din Pennsylvania”, când a comentat decizia instanței.

El a continuat, spunând: „Pentru a cincea oară, am apărat cu succes cerința statului privind buletinele de vot datate”. Ne-am angajat să protejăm garanțiile esențiale ale buletinelor de vot pentru a ne asigura că fiecare buletin de vot este exprimat și numărat în mod corespunzător și vom continua să luptăm pentru protecția votului în Pennsylvania.”

În motivarea sa concurentă, judecătorul Kevin Dougherty a afirmat: „Această Curte nu va impune și nici nu va accepta modificări substanțiale ale legilor și procedurilor existente în timpul desfășurării unui scrutin în curs. Cu doar câteva săptămâni în urmă, am rostit aceste cuvinte. Cu toate acestea, chiar și instanța în care se desfășoară cea mai mare parte a litigiilor electorale, se pare că nu le-a luat în considerare. Mă alătur ordinului de astăzi, care redresează situația. În plus, a transmis un mesaj ferm tuturor instanțelor din acest Commonwealth, afirmând că nu vom accepta modificări semnificative ale legilor și procedurilor care sunt în vigoare în timpul desfășurării alegerilor în curs. Am făcut ceea ce am vrut să spun și am vorbit serios.

De remarcat este faptul că un sondaj Quinnipiac recent a arătat un avans de două puncte pentru fostul președinte Donald Trump într-o cursă cu vicepreședintele Kamala Harris (D) în Pennsylvania, o schimbare de șapte puncte de la 16 septembrie, conform Breitbart News.