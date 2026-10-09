Republica Moldova ar putea începe să producă pe plan intern echipamente pentru detectarea și neutralizarea dronelor. Asta în condițiile în care procurarea sistemelor de apărare din străinătate este îngreunată de cererea mare și de listele de așteptare. Guvernul pregătește modificări legislative care să permită dezvoltarea acestei capacități, iar inițiativa urmează să fie transmisă Parlamentului pentru aprobare.

Maia Sandu a declarat că autoritățile lucrează în mai multe direcții pentru a consolida capacitățile de apărare ale țării. Una dintre acestea vizează dezvoltarea posibilității de a produce în Republica Moldova echipamente destinate detectării și neutralizării dronelor.

„Noi avem mai multe proiecte, nu există o singură cale. Se lucrează pe mai multe dimensiuni. Una dintre dimensiuni este ca să putem produce aici, acasă. Pentru asta, Guvernul lucrează la modificarea legii și cred că în curând această lege va fi transmisă Parlamentului pentru aprobare”, a declarat Maia Sandu.

Astfel, autoritățile urmăresc să creeze condițiile legislative necesare pentru dezvoltarea unei capacități naționale de producție în domeniul apărării antiaeriene. Inițiativa ar putea contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și la reducerea dependenței de echipamentele procurate din exterior.

Până la dezvoltarea producției interne, Republica Moldova continuă să cumpere echipamente de apărare din străinătate, atât din resurse proprii, cât și cu sprijinul partenerilor externi. Președinta a explicat însă că cererea internațională pentru astfel de sisteme este mare. Republica Moldova nu beneficiază întotdeauna de acces rapid la echipamentele necesare.

„Din resursele noastre, din resursele partenerilor procurăm aceste echipamente din exterior, acolo unde reușim să le găsim. Este un rând mare la asemenea echipamente și noi nu suntem în fruntea acestui rând”, a explicat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că Republica Moldova se află într-o zonă vulnerabilă din punctul de vedere al securității și are nevoie de sprijin suplimentar pentru a-și proteja spațiul aerian și populația.

„Noi totuși suntem într-o zonă vulnerabilă și de asta avem nevoie de mai mult sprijin ca să putem oferi mai multă protecție cetățenilor”, a spus Maia Sandu.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a confirmat că Guvernul lucrează la o inițiativă legislativă care să permită dezvoltarea capacităților de producție în domeniul apărării.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Republica Moldova ar urma să producă drone destinate Ucrainei, Grosu a spus că echipamentele sunt necesare, în primul rând, pentru apărarea țării noastre.

„O să fie o inițiativă legislativă, o să vină Guvernul cu o astfel de inițiativă legislativă, știu că se muncește acum în Guvern”, a declarat Igor Grosu.

Întrebat despre speculațiile privind producerea dronelor pentru Ucraina, șeful Legislativului a răspuns: „Eu tare aș vrea să le producem pentru noi. Nouă ne trebuie”.

La întrebarea dacă este adevărat că Republica Moldova va produce drone pentru Ucraina, Grosu a replicat: „Ce nu e adevărat? Nu, evident, de unde?”.

Declarațiile celor doi oficiali vin în contextul în care autoritățile caută soluții pentru consolidarea capacităților naționale de apărare, inclusiv prin dezvoltarea unor resurse proprii de producție.

În iulie 2026, Consiliul Uniunii Europene a aprobat o finanțare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene a Republicii Moldova.

Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unui sistem avansat de apărare aeriană, cu rază medie de acțiune, capabil să detecteze și să distrugă ținte aeriene.

Livrarea sistemului ar putea avea loc abia peste aproximativ trei ani, însă termenul nu este unul sigur. Proiectul se află încă în etapa negocierilor.

Până la instalarea noului sistem, autoritățile caută soluții pentru extinderea capacităților existente de supraveghere și pentru consolidarea apărării împotriva dronelor. În acest context, posibilitatea producerii unor echipamente pe plan intern ar putea deveni o direcție suplimentară pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale țării.

Tot joi, 8 octombrie, Parlamentul a examinat, în ședință cu ușile închise, proiectul privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Documentul conține informații clasificate drept secret de stat.

După ședință, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că deputații au votat noua structură a Armatei Naționale.

Necesitatea consolidării capacităților de apărare este evidențiată și de incidentele înregistrate în spațiul aerian al Republicii Moldova. De la începutul războiului din Ucraina, au fost raportate peste 80 de survoluri neautorizate ale spațiului aerian al țării, dintre care peste 40 în 2026.