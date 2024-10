EVZ Special Republica Moldova, Rusia și chestiunea istorică! Diana Șoșoacă: „Am avut discuții aprinse cu fostul ambasador al Moscovei”







Este un lucru deja bine știut faptul că Diana Șoșoacă, europarlamentar, militează pentru unirea României cu Republica Moldova. Aceasta a anunțat că joi, 3 octombrie, aceasta își depune oficial candidatura la președinția țării. Iar această temă este una dintre cele incluse în campanie.

Diana Șoșoacă a fost prezentă miercuri, 2 octombrie, în cadrul podcastului „Hai LIVE”, moderat de Robert Turcescu, de pa canalul de YouTube „HAI România”. Dan Andronic, jurnalist și istoric, s-a alăturat și el discuției pentru a afla mai multe despre ceea ce ar dori să facă Diana Șoșoacă în calitate de președinte. Iar situația Republicii Moldova a fost una dintre temele de dialog.

Șoșoacă, rușii și moldovenii

Europarlamentarul român a ținut cu această ocazie să afirme că Maia Sandu, liderul de la Chișinău, este „o trădătoare”. „Maia Sandu este o trădătoare. I-a trădat pe moldoveni, pe frații noștri de peste Prut. I-am și scris asta, știe părerea mea despre ea și despre acțiunile sale. A vândut, efectiv, Republica Moldova și moldovenii. E un mare scandal acolo. Nu mai trebuie să zic eu că ea este susținută de clanul lui George Soros și că și-a bătut joc de cetățenii țării pe care ar trebui să-i reprezinte”.

Diana Șoșoacă este de părere că Maia Sandu a venit la conducerea statului moldovean și a înrăutățit situația. Președinta partidului S.O.S. România expune faptul că peste Prut există problema Transnistria, situația din Găgăuzia, două subiecte destul de delicate pentru Chișinău. „Maia Sandu nu a făcut altceva decât să înrăutățească lucrurile, să răcească relația cu vecinii Republicii Moldova, cu rușii, și mai mult. Maia Sandu acționează acum doar la comanda NATO”.

Istoric vorbind

Europarlamentarul român amintește apoi de istoria Republicii Moldova și de contextul destul de sensibil din regiune. În raport cu Federația Rusă, Diana Șoșoacă declară faptul că: „Republica Moldova este singurul teritoriu românesc la care ține Moscova. Tocmai de aceea nu vor fi de acord niciodată cu unirea".

De asemenea, președintele de la S.O.S. România povestește cum a purtat discuții, unele destul de aprinse, cu un fost ambasador rus la București pe această temă. „Am abordat acest subiect într-o discuție cu fostul ambasador Valeri Kuzmin. I-am prezentat dorința mea în ceea ce privește unirea dintre România și Republica Moldova”, spune Diana Șoșoacă. „Am fost într-o contradicție totală în timpul unei conversații ce a durat ore întregi”, completează europarlamentarul român.

„Rușii susțin, precum mulți moldoveni ce au fost educați în această manieră sovietică, că noi, românii, am ocupat cândva acel teritoriu, Republica Moldova de astăzi. Ei sunt de părere că noi am fost un stat agresor, că am ocupat Moldova o perioadă scurtă de timp. Susțin sus și tare că Moldova nu a fost niciodată a noastră, că istoria este alta. Iar această retorică trebuie schimbată în mentalitatea fraților noștri de peste prut”, adaugă Diana Șoșoacă în cadrulpodcastului „Hai LIVE”.