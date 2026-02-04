Republica Moldova primește 36,5 milioane de dolari de la SUA pentru securitatea națională, un sprijin fără precedent în Europa de Est

Republica Moldova va beneficia de o alocare de 36,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite ale Americii pentru consolidarea securității naționale, sumă prevăzută expres într-o lege federală americană. Este pentru prima dată când un stat din Europa de Est primește o mențiune directă într-un astfel de act legislativ, ceea ce marchează o etapă semnificativă în cooperarea bilaterală.

Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că fondurile provin din National Security and Department of State Appropriations Act, adoptată de Congresul american și semnată de președintele Donald Trump.

Diplomatul a subliniat că această decizie reflectă nivelul ridicat de încredere dintre Chișinău și Washington și maturitatea cooperării în domeniul securității.

„Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care beneficiază de o alocare de 36.5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Legea a fost adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump”, a menționat Kulminski într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Fondurile alocate vor fi direcționate către domenii-cheie precum securitatea energetică, securitatea cibernetică, creșterea rezilienței și alte priorități conexe menite să întărească stabilitatea statului.

„Pentru Republica Moldova, acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”, se arată într-un comunicat oficial al diplomației de la Chișinău.

Amintim că, pe 14 ianuarie, Statele Unite au suspendat temporar vizele acordate unui număr de 75 de țări, inclusiv Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au precizat că măsura are caracter administrativ și nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA, context care nu afectează relațiile diplomatice și parteneriatul strategic.