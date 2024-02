Republica Moldova, discuții fundamentale pentru aderarea la Uniunea Europeană. Ce pași urmează

Cristina Gherasimov, ministrul Integrării Europene din Republica Moldova, a participat, astăzi, la o discuție cu oficialii Comisiei Europene. A fost vorba despre o delegație ce a venit din Basarabia, pentru a dezbate procesul de evaluare a compatibilităţii legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.

Oficialii delegației din țara vecină, formate în mare parte din secretarii de stat responsabili de domeniul integrării europene din cadrul mai multor ministere, au cunoscut interlocutorii din cadrul Comisiei Europene cu care vor lucra pe parcursul procesului de negocieri.

Ce s-a discutat la Bruxelles, pentru ca Republica Moldova să facă progrese în procesul de aderare

,,Scopul reuniunii a fost detalierea următorilor pași, urmare Deciziei Consiliului European din decembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova, și anume lansarea așa-numitului proces de ,,screening”, care presupune, în practică, evaluarea conformității legislației naționale, capitol cu capitol, cu acquis-ul comunitar. De asemenea, am convenit calendarul și detaliile procedurale ale acestei etape complexe din parcursul nostru european”, a scris vicepremierul Cristina Gherasimov pe contul de Facebook.

Aceeași sursă a precizat că, în cadrul discuției cu Gert-Jan Koopman, șeful Direcției Generale Vecinătate și Negocieri de Extindere a UE, a abordat următorii pași în procesul de aderare a R. Moldova la UE.

Mesajul pe care l-a transmis Cristina Gherasimov, ministrul Integrării Europene din Basarabia

,,Am informat despre ultimele evoluții în realizarea celor trei condiționalități rămase conform raportului Comisiei Europene din noiembrie 2023. Am convenit asupra acțiunilor prioritare și calendarului de implementare, punând un accent deosebit pe continuarea reformelor în sistemul judiciar și în procesul de deoligarhizare. Am discutat și despre noile posibilități prin care putem valorifica instrumente de asistență și de expertiză la nivelul Comisiei Europene pentru a consolida capacitățile Biroului pentru integrare europeană, ale echipei de negociatori si ale experților din instituțiile naționale”. A afirmat vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, conform siteului ziarulnational.md.