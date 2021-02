Andreea Cigolea, realizator al rubricii ”Sfat de sănătate” de la Antena 3, s-a încreptat către secția ATI a Spitalului Județean Ploiești. Realizatorul l-a însoțit pe medicul anestezist Amin Zahra prin saloanele pline de pacienți COVID.

În scurt timp, realizatoarea a văzut cum viața unora atârnă doar de un fir de ață. Dr. Zahra a fost nevoit chiar să întrerupă brusc interviul. Medicul a trebuit să intervină pentru ajutorul unui pacient care avea nevoie de resuscitare.

Pandemia la un an de zile surprinsă de un reportaj

“Anul trecut pe vremea aceasta ne pregăteam de mărțișor și de venirea primăverii când am aflat de primul caz de infecție cu SARS-CoV-2 în România. De atunci, medicii au trăit stări pe care nu se gândeau că le vor trăi vreodată, de la agonie la extaz.

Noi, jurnaliștii, am încercat să vă prezentăm în fiecare zi situația din spitalele din România, iar astăzi, la un an de la începutul calvarului, am intrat în secția de ATI a unui spital COVID-19 pentru a vă prezenta realitatea cruntă în care trăim”, a spus Andreea Cigolea, înainte de a-și introduce urmăritorii în atmosfera deosebit de apăsătoare din secția de terapie intensivă a spitalului prahovean.

Doar 20% dintre pacienții intubați supraviețuiesc

“Nu mă așteptam că pot să fac 4-5 gărzi în câteva zile – în 9-10 zile să fac 5 gărzi. Nu am crezut că o să dureze atât de mult. Am crezut că o să fie undeva la 2-3 săptămâni, se va termina, că e o chestie trecătoare”, i-a mărturisit medicul Zahra realizatoarei de la Antena 3.

“În general, cei care ajung intubați, undeva la 60% , dintre care doar 20% supraviețuiesc. De multe ori, cei care ajung intubați sunt cei care vin târziu la spital, după 10-12 zile, după ce s-au tratat cu tot felul de chestii acasă”, a mai precizat dr. Amin Zahra.

”O să vă las că e STOP acolo”, a spus dr. Zahra la un moment dat

“O să vă las că e STOP acolo”, a spus la un moment dat dr.Zahra și a fugit într-un suflet către salonul în care cineva intrase în stop respirator.

“Când a fost intubată avea 6% saturația – acum e 1% saturația oxigenului. Vezi? Asta este diferența dintre un pacient COVID și non-COVID”. Din fericire, medicul și asistentele au reușit să readucă saturația pacientului la un nivel bun.

”Rămâi cu sechele pe viață”, a spus plângând o pacientă

“Rămân cu sechele pe viață”, a spus în lacrimi o pacientă. Pacienta nu știe cum a luat virusul – mărturisește că a fost mereu foarte atentă, însă concluzionează: “De ce te ferești, de aia nu scapi!”

O altă pacientă e la capătul puterilor: “Nu mai suport! Vreau să mor ca să scap odată!”