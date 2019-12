Afirmaţia vine după ce Piţurcă l-a atacat destul de dur, cu câteva zile înainte, când a spus că Gigi Becali se implică foarte mult la echipa pe care o finanţează.

„Aşteptăm cu nerăbdare acest joc pentru că vrem să ne continuăm drumul către locul I. Vrem să încheiem anul cu un rezultat pozitiv în faţa Craiovei, ultima impresie contează. Ne dorim să câştigăm cele trei puncte mâine seară. Universitatea Craiova este o echipă puternică, o echipă cu jucători şi un antrenor foarte valoroşi şi tocmai de aceea ne dorim victoria pentru că ea ne dă şi măsura valorii noastre. O victorie ne-ar consolida poziţia în clasament, prezenţa în play-off. Craiova are jucători care pot face diferenţa, dar ca joc al echipei nu vreau să comentez. Trebuie să jucăm doar la victorie. Cele trei puncte puse în joc vor da o stare de încrâncenare pe teren, dar noi ne dorim să jucăm un fotbal bun şi să câştigăm”, a spus tehnicianul.

„Aristidis Soiledis va juca în meciul cu Universitatea Craiova, nu am spus asta niciodată, dar o spun acum. El este pregătit, dar nu zic şi pe ce post va juca’” a adăugat Vintilă.

De asemenea, antrenorul susţine că nu a calculat câte puncte a câştigat FCSB de la instalarea sa în funcţie: „Sincer să fiu când am venit la FCSB nu m-am gândit pe ce loc vreau să ajung la final de an, dar îmi doream să dau încredere jucătorilor mei. Ăsta a fost obiectivul meu principal când am venit aici. Să le demonstrez jucătorilor că sunt buni şi că pot mult mai mult. Nu am calculat câte puncte am strâns, dar e bine că suntem acolo. Pentru noi a fost un parcurs normal”

Referitor la declaraţia lui Victor Piţurcă, antrenorului formaţiei Universitatea Craiova, cel are a spus că patronul Gigi Becali conduce de fapt echipa FCSB, Bogdan Vintilă a afirmat:

„Eu îl respect pe domnul Piţurcă, dar ca să fie un război psihologic acesta ar trebui continuat. Iar eu nu continui nimic. Am încercat de când sunt aici să am un comportament adecvat. Pe mine din pepeni nu mă mai poate scoate nimic. Eu vreau să avem toţi respect pentru ceilalţi colegi. Eu îmi văd de treaba mea. Eu nu am de ce să mă simt jignit, e părerea unui om, atât”, potrivit Agerpres.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 20:00, pe teren propriu, formaţia Universitatea Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 22-a a Ligii I, ultima care se va disputa în acest an, potrivit dcnews.ro

