SCANDALUL de la DNA Oradea. Avocatul care a publicat ÎNREGISTRAREA, sub SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

Scandalul iscat de publicarea înregistrării discuţiei dintre procurorii de la DNA Oradea, în care se vorbea despre intimidarea unor judecători pentru a da soluţii favorabile într-o o serie de dosare, nu a rămas fără repercusiuni.





DNA nu a negat existenţa deschiderii unui dosar împotriva lui Doseanu, nici plasarea avocatului sub măsuri de supraveghere tehnică.

„Am primit zilele trecute o informatie ca as avea dosar/dosare penale la DNA Oradea cu care as putea fi intimidat sau denigrat pentru dezvaluirile facute. Nu stiu daca informatia este reala”, declarat avocatul Răzvan Dosneanu jurnaliştilor de la luju.ro.

Doseanu a întreprins deja o serie de demersuri pentru a afla dacă este sau nu vizat în vreun dosar al DNA.

Iată solicitarea avocatului Razvan Doseanu către DNA Oradea:

„Am primit informatii despre subsemnatul in urma dezvaluirilor pe care le-am facut in spatiul public, despre o posibila activitate infractionala in cadrul DNA Oradea.

In concret mi s-a comunicat sa incetez cu orice alta divulgare de probe care sa vizeze o posibila activitate infractionala a DNA Oradea.

Mi s-a comunicat ca la DNA Oradea exista cel putin un dosar penal (posibil mai multe) care sa vizeze fapte cu implicarea persoanei mele.

Mi s-a comunicat ca urmeaza ca sa fiu intimidat prin intermediul dosarului/dosarelor penale de la DNA Oradea.

Va reamintesc ca pâna in prezent am primit 3 solutii de clasare pentru solutii instrumentate de catre DNA Oradea pentru ca toate faptele pentru care s-au 'inventat' sesizari din oficiu și pentru care s-au solicitat masuri de supraveghere tehnica pentru mai multe luni de zile NU EXISTA.

Avand in vedere cele expuse mai sus formulez urmatoarea cerere prin care solicit respectuos:

1.Comunicarea daca subsemnatul sunt cercetat in vreun dosar penal la DNA- ST Oradea, cu indicarea numarului sau a numerelor de dosar, cu precizarea daca am doar calitatea de martor, faptuitor, suspect sau inculpat;

2.Comunicarea daca in cadrul unui eventual / unor eventuale dosare penale aflate la unitatea dumneavoastra de parchet subsemnatul am fost supus unor masuri de supraveghere tehnica, deoarece exista indicii in acest sens, iar pana in prezent subsemnatul nu am fost informat in mod oficial in acest sens.

3.In situatia in care informarea subsemnatului a fost amanata va solicit sa efectuati verificari pentru a stabili daca astfel de informatii au fost divulgate fara drept pe parcursul urmaririi penale unor persoane straine inainte ca subsemnatul sa fiu informat oficial , deoarece exista indicii in acest sens.

4.Audierea de urgenta a subsemnatului in calitate de martor/faptuitor/suspect pentru a da orice lamuri in legatura cu orice pretinsa fapta de coruptie , pentru a da toate lamuririle necesare si a prezenta eventuale probe;

Va asigur inca o data ca apreciez activitatea desfasurata de catre DNA Oradea, cu respectarea insa a dispozitiilor legale si consider ca orice persoana care a comis o infractiune trebuie sa raspunda penal.

In situatia in care nu voi primi un raspuns urgent la aceasta cerere ma vad nevoit sa ma adresez Inspectiei Judiciare si Parchetului, pentru a verifica veridicitatea celor de mai sus”.

Răspunsul de la şefa DNA Oradea a venit a doua zi, in 10 ianuarie 2019:

„Conform prevederilor legale, nu putem da curs solicitarilor dumneavoastra de a va comunica daca exista sau nu dosare in care se fac cercetari in legatura cu dumneavoastra.

In situatia in care ati fost supus unor masuri de supraveghere tehnica, veti fi incunostiintat conform prevederilor legale”.

Avocatul Razvan Doseanu a formulat deja o cerere de recuzare a procurorilor Ciprian Man, Cristian Ardelean şi Lucian Rus, precum şi a poliţistului judiciar Traian Surducan de la DNA Oradea. De asemenea, Razvan Doseanu a făcut o solicitare către DNA Structura centrală de preluare a unor eventuale dosare care îl vizează.

