Un nou show maraton pentru iubitorii sportului. Canalele Look PLus și lookplus.ro vor transmite , începând din această duminică , o emisiune sportivă maraton de opt ore care va fi moderată de jurnalistul Radu Banciu, care se întoarce în presă sportivă, anunță realitatea.net. Emisiunea va avea o grilă deosebită, fiind live, și va începe la ora 15:30.

Emisiunea maraton, denumită „Fotbal All Inclusive” va avea ca subiect campionatele de fotbal din Europa, în afara celor din Anglia.

În fiecare duminică, Radu Banciu împreună cu invitații săi, vor dezbate în direct cele mai importante meciuri, faze și declarații ale antrenorilor și jucătorilor după încheierea partidelor. Emisiunea ” Fotbal All Inclusive” va difuzată în direct pe Look Plus, iar după începerea celor mai importante meciuri de la televizor, va fi preluată online, pe LookPlus.ro.

„E vorba de 8 ore de direct, continuu. Când pe TV începe un meci și dăm legătura la stadion, noi vom continuă să vorbim online, deci emisiunea curge fără oprire pe site-ul LookSport.ro, iar pe TV intrăm între meciuri. Vom avea niște invitați, vor fi intervenții cu rubrica de pariuri inclusă în emisiune. Va fi ceva dinamic, vor fi și secvențe cu meciurile pe care Look le transmite din campionatele puternice din Europa, mai puțin Anglia. Vor veni din lumea sportului și nu numai. Vor fi invitați de peste tot. Poate și din politică, cu siguranță și din lumea artistică. Din toată sfera spațiului public.

Vor intră în calcul și sporturi precum handbal, Formulă 1, tenis. Look Plus și Look Sport transmit aproape tot, ei și-au propus să facă o emisiune maraton, cum nu mai este la noi. Vor să cuprindă toată ziua. Vom fi live de la 15:30 la 23:30, iar emisiunea va cuprinde o «duminică sportivă», așa cum făceau italienii pe vremuri” , a spus Radu Banciu.

Look Plus, Look Sport, Look Sport 2 și Look Sport 3 transmit în acest sezon cele mai puternice campionate și competiții din Europa, cum ar fi UEFA Champions League și Europa League, Bundesliga și Serie A, putând fi vizionate și meciurile din Liga I și Liga a II-a de fotbal din România.

