International Remus Ștefureac: Întâlnirea Trump–Putin reactivează traumele istorice ale României. Soluția – o armată puternică și un patriotism autentic







Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu a trecut neobservată la București.

Analistul politic și sociolog Remus Ștefureac a scris, într-o postare pe rețelele sociale, că summitul a stârnit în România „cele mai negre anxietăți”, legate de propriile traume istorice și de experiența pierderii suveranității după cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Întâlnirea Trump–Putin nu are cum să ne lase indiferenți. Propriile noastre traume istorice, scrise sau nu pe un colț de șervețel și care ne-au adus dezastrul comunist cu toate crimele sale, ne-au activat cele mai negre anxietăți”, a subliniat Ștefureac.

Acesta amintește că geografia a obligat România, timp de secole, să dezvolte strategii de supraviețuire prin politici complexe de alianțe – criticate uneori, dar necesare pentru a uni majoritatea populației românești sub aceleași granițe.

Potrivit analistului, direcția strategică a României este una corectă, orientată spre Vest și susținută de peste 90% dintre cetățeni. Cea mai mare teamă este însă o eventuală eroare tactică în politica de alianțe. „La fel ca și înainte de instalarea comunismului, când aproape nimeni nu dorea o republică sovietică pe teritoriul românesc, riscăm să ne pierdem suveranitatea la masa verde, dacă nu suntem atenți”, avertizează acesta.

Pentru a preveni un asemenea scenariu, Ștefureac identifică două priorități fundamentale:

O armată puternică, modernizată tehnologic și bine pregătită uman.

O populație rezilientă și patriotică, capabilă să reziste propagandei ruse și determinată să apere suveranitatea țării în fața tentativelor de instaurare a unui regim autocratic.

În ciuda avertismentelor, Ștefureac rămâne optimist: „Chiar dacă multe semnale nu arată grozav, există altele care arată că masiva operațiune de propagandă nu este un succes. Instinctele națiunii noastre sunt bune.”

Postarea sa vine în contextul în care conferința Trump–Putin a relansat dezbateri privind echilibrul de securitate în Europa de Est și posibilele consecințe pentru Ucraina și statele din regiune. Calificată de agențiile de presă drept un eșec pentru Trump.