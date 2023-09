Remiză în primul meci al Cupei din acest sezon. Hermannstadt și Sepsi OSK, 1-1

Fanii echipelor Hermannstadt și Sepsi au au au trecut prin emoții uriașe. Meciul din prima etapă a grupelor Cupei României Betano, s-a jucat aseară pe Stadionul Municipal din Sibiu. Disputa a fost încheiată însă cu o remiză.

Finalul meciului dintre cele două echipe s-a încheiat cu o remiză și scor egal. Sportivii sibieni au început meciul cu Sepsi cu avânt în fața adversarilor. În același timp, cei de la Sepsi OSK au rămas în apărare și au avut câteva încercări pe contraatac.

Denis Ciobotariu a fost cel care a trebuit să părăsească terenul. Sportivul a fost accidentat și ulterior scos pe targă. Membrii echipei Hermannstadt, au avut numeroase pase însă au fost și foarte aproape de momentul în care să fie taxați. Sportivului Hermannstadt Vlad Moțiu reușit o respingere spectaculoasă, prin plonjon.

Totodată, sportivii sibieni au avut ocazia de a da gol prin prisma unei faze fixe. Aceasta a constat în centrarea din corner, în timp ce mingea a fost trimisă în transversală de către Antoche.

Abia în repriza doua cele două echipe au reușit să îmi scrie câte un gol. Astfel, la pauză scorul era 0-0.

Sportivi de la Sepsi au fost primii care au deschis scorul. Cosmin Matei este cel care a reușit să transforme un penalty. Mihai Bălașa a fost tras de tricou de către Alessandro Murgia. Sportivii antrenați de Liviu Ciubotariu au profitat de faza fixă pentru a înscrie.

Marius Măldărușanu, antrenorul de la Hermannstadt a precizat la finalul meciului că este nemulțumit de modul în care arbitrajul a fost făcut.

„Din păcate, am primit un gol din nimic, Nici n-am văzut faza, am înțeles că a fost o ținere. Cred că meritam un penalty la faza lui Para (n.r. Daniel Paraschiv) pentru că acea fază am văzut-o. Nu trebuie să-ți dea cu capul în gură ca să fie penalty, a fost un brânci. Puteam lua 3 puncte în această etapă a grupei României”, a afirmat Marius Măldărușanu.