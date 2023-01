Relația dintre Gina Pistol și Irina Fodor. Lucrurile sunt diferite în spatele ecranelor. „În viața reală niciodată”

Irina Fodor i-a luat locul Ginei Pistol în emisiunile de la Antena 1 o perioadă de timp, dar puțini știu cum se înțeleg ele în spatele ecranelor. Relația celor două nu este așa cum au crezut fanii. Ea i-a cedat locul pentru că urma să nască, iar telespectatorii s-au întrebat dacă partenera lui Smiley a fost afectată de succesul soției lui Fodor.

Irina Fodor a declarat că se înțelege foarte bine cu Gina Pistol și că nu există rivalitate în viața reala. „Știi ce am observat? Pe internet intră oamenii uneori să îmi spună și să facă comparație. Dar în viața reală niciodată. Când mă opresc, vor să facem poze, mă întreabă una, alta. Pentru fani, în online, probabil, (n.r. dacă sunt rivale) în viața de zi cu zi, n-are nicio legătură… Nimic cu nimic. Doar că așa s-a rostogolit povestea… Cine suntem noi să o oprim?”, a spus Irina Fodor, pentru Fanatik.ro. „A fost un sezon… Știam clar că se anunță periculos de când au spus traseul. Când am auzit Mexic… am zis: «Gata, până aici ne-a fost. s-a terminat. Cum o să ne ducem noi să cerem de la carteluri cazare, mâncare»…”, a mai completat aceasta.

Irina Fodor nu mai are timp de Răzvan Fodor

De când este prezentatoarea la Antena 1, Irina Fodor a mai povestit că timpul cu soțul ei, Răzvan Fodor, este limitat și că nu a putut să-i ofere atenție, mai ales atunci când a fost la America Express.

„Mi-e și frică să zic că sunt acasă. Parcă acum vezi că dispar (râde – n.r.). Sunt bine, sunt acasă, mă bucur de faptul că în sfârșit suntem toți 3, aștept cu nerăbdare să apară America Express pe post, sunt la fel de curioasă că toată lumea.

Știi cum e când suntem acolo? Adică eu, cel puțin, văd lucrurile pe bucățele, nu văd imaginea în ansamblu. Eu trebuie să ajung tot timpul din punctul A în punctul B, să aștept concurenții, așa că ratez niște lucruri în fuga asta a mea spre următorul punct. Vreau să le văd, sunt curioasă, vreau să văd ce au făcut ei în anumite situații pe traseu”, a spus Irina.