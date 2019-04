Regizorul filmului „Step Up Revolution” şi-a bătut nevasta apoi a dat foc la locuinţă

Regizorul comediei „Step Up Revolution”, Scott Speer a fost arestat deoarece a dat foc locuinţei după o presupusă dispută internă avută cu soţia. Scott Speer și-a lovit partenera de viaţă în timpul unei agresiuni - fiind în stare de ebrietate - apoi a încercat să-și ardă casa, în conformitate cu sursele din cadrul poliţiei.





Mai multe echipe de pompieri și polițiști au mers la casa acestuia iar focul a fost stins din fericire fără prea mari pagube, informează TMZ.

Regizorul filmului "Step Up Revolution" a fost arestat

Speer a băut foarte mult când a început lupta cu soția sa, care a suferit câteva leziuni. Din fericire, flăcările au fost stinse ... dar Speer a fost reţinut de polițiști și se confruntă cu o acuzație de incendiere şi violență. Cauţiunea lui Speer a fost stabilită la 250.000 de dolari, iar după ce a fost achitată, celebrul regizor a fost eliberat.

Scott Speer (36 de ani) a mai regizat și alte filme cunoscute, precum "I Still See You" sau "Midnight Sun".

