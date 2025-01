Social Regina TikTok-ului, la spital. A avut nevoie urgentă de perfuzii







Momente dificile pentru Andreea Bostănică! Cunoscută drept Regina TikTok-ului, aceasta a ajuns sub îngrijirea medicilor. Recent, influencerița a împărtășit câteva imagini de pe patul de spital. Medicii au fost nevoiți să îi administreze o perfuzie tinerei de 20 de ani. De asemenea, într-una dintre fotografii, se poate observa că are o canulă nazală pentru a o ajuta să respire.

Andreea Bostănică, regina TikTok-ului

Andreea Bostănică se numără printre cele mai renumite influencerițe din România. Cunoscută drept Regina TikTok-ului, tânăra are peste 6 milioane de urmăritori pe platformele de socializare. Ea își împărtășește cu aceștia atât momentele fericite din viața sa, cât și pe cele mai dificile. Recent, a postat fotografii din spital.

Andreea Bostanică se confruntă cu momente dificile. De curând, influencerița a informat fanii că a ajuns sub îngrijirea medicilor. Deși nu a specificat ce probleme de sănătate are, ea a împărtășit imagini de pe patul de spital.

Andreea Bostănică, pe pat de spital

Într-una dintre imagini, se poate observa că regina TikTok-ului poartă o canulă nazală, care o ajută să respire mai ușor. În plus, medicii i-au administrat Andreei Bostănică o perfuzie în mână, ceea ce indică faptul că va trebui să rămână mai mult timp în unitatea medicală.

Andreea Bostănică a trecut prin momente dificile înainte de Crăciun, după ce a realizat că și-a pierdut brățara preferată. Cei care o urmăresc pe rețelele sociale au fost martori la emoțiile ei, într-un videoclip în care, vizibil afectată, plângea și își exprima dezamăgirea.

Influencerița, indurerată după pierderea brățării

Influencerița, cunoscută pentru dragostea sa pentru opulență, nu este la prima bijuterie scumpă. De-a lungul anilor, a demonstrat că preferă un stil de lux, iar colecția sa de bijuterii și accesorii este cu adevărat impresionantă. În plus, vedeta deține mașini de sute de mii de euro și locuințe de lux, iar prețul bijuteriilor sale este, de obicei, uluitor.

„Cel mai oribil Ajun de Crăciun. Mi-am pierdut brățara mea preferată fix azi. Nu știu de câte zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am văzut că de multe zile lipsește”, a declarat influencerița, în lacrimi, potrivit cancan.ro.

Brățara menționată de Andreea Bostănică este un model de la Cartier, un brand de lux extrem de apreciat la nivel mondial. Deși prețul acestei bijuterii poate fluctua în funcție de diverse caracteristici, valoarea sa medie se situează în jurul sumei de 20.000 de euro!