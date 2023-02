Regina muzicii populare românești împlinește 84 de ani. Irina Loghin, despre suferințele îndurate „Vreau să îmi recapăt puterile” 

Irina Loghin împlinește astăzi, 19 februarie, 84 de ani. Considerată dintotdeauna una dintre cele mai frumoase artiste ale scenei românești, un etalon de eleganță şi bun gust, Irina Loghin a fost remarcată de mică. Întrebată într-o emisiune când a aflat că are talent, Irina Loghin a mărturisit:

„Din clasele primare. Eram născuţi la interval de 2 ani. Nu aveam toţi încălţăminte, aveam galoşi cu ciorapi de lână pe care îi croşetam de la acea vârstă fragedă. Aşteptam să vină surorile mele de la şcoală să îmi dea încălţămintea. A fost greu, dar atunci credeam că este foarte normal. Am început să cânt la şcoală… ştiam de la tata. Învăţătoarea şi-a dat seama şi am devenit solista clasei şi dirijam şi alte clase mai mici. După ce am terminat liceul, am lucrat la un laborator, într-o fabrică de sticlă, apoi am fost la Şcoala Populară de Artă. La fabrica de sticlă, la 20 de ani, aveam echipă de dansuri şi am mers în turneu în Bulgaria. Instructoarea de dansuri era soacra lui Besoiu. Între timp am aflat că se dă consurs la ansamblul Ciocârlia, din Bucureşti”, a povestit marea artistă a României.

Irina Loghin a trecut printr-o operaţie de hernie de disc

Irina Loghin a povestind în ce constă recuperarea și care e lucrul după care azi tânjește cel mai mult: „Nu mi-aș putea dori altceva decât sănătate, pentru mine cât și pentru toată familia mea, mai ales prin ce am trecut recent. Dumnezeu e mare și a avut grijă de mine că am trecut cu bine de acest necaz. Vreau să îmi recapăt pe deplin puterile să îmi fac plimbările mele, pentru că eu nu sunt o persoană care să stea în casă”, a spus interpreta de muzică populară.

Irina Loghin a spus că nu consideră că a făcut ceva atât de special pentru a ajunge la venerabila vârstă de 84 de ani: „Fiecare om este cum simte, cum îl țin puterile, nu știu dacă am descoperit eu secretul longevității. Trebuie să fiu tare, să nu cad în melancolie. Eu sunt o persoană care se bucură când poate ajuta pe cineva, e important să știi că poți ajuta pe cineva, că ești acolo pentru acel om. Așa ceva nu se spune, dar nu există mai mare satisfacție decât aceea de a ajuta un om, chiar și cu o vorbă, cu un gând bun”, mai povestește Irina Loghin.

Irina Loghin, despre suferințele îndurate „Vreau să îmi recapăt puterile”

Cu privire la operație, Irina Loghin a spus că durerile la coloană au fost destul de puternice: „Au trecut doar 11 zile de la operație, îmi pare rău doar că m-a oprit din drumurile mele. Eu eram programată marțea trecută la operație, dar lucrurile s-au schimbat un pic. Nu a fost o operație complicată, însă eu nu sunt obișnuită cu operațiile. Durerile de coloană sunt, însă, destul de dureroase. Mi-am găsit puterile măcar să fiu la botezul nepoatei mele. Aveam doar două zile de când m-am operat”, a mai spus regina muzicii populare românești într-un interviu pentru fanatik.ro.