Regina Camilla a împlinit 77 de ani. Harry și Meghan i-au umbrit aniversarea

Marea Britanie. Regina Camilla a împlinit 77 de ani, iar cu această ocazie i-au fost transmise mai multe urări din partea membrilor familiei regale, inclusiv a soțului său, Regele Charles.

„Îi dorim Majestății Sale Regina o zi de naștere foarte fericită azi!”, se arată într-o postare de pe rețelele sociale.

La rândul lor, prințul William și prințesa Kate au transmis, de asemenea, urări de zi de naștere fericită Camillei pe rețelele sociale.

Au împărtășit o fotografie cu Regina Camilla așezată pe o bancă în grădină, ținând în mână un coș de flori.

„Îi dorim Majestății Sale o zi de naștere foarte fericită!”, a scris de asemenea în online Palatul Kensington.

🎂 Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/Wv5fStZdlm

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 17, 2024