International Regele Charles, un an de la încoronare. Aniversare fără fast în Marea Britanie







Luni, 6 mai, se împlinește un an de la ceremonia de încoronare a Regelui Charles al III-lea. Cu toate că este un eveniment important, Regele Charles în vârstă de 75 de ani preferă să sărbătorească într-un mod discret, după un an plin de evenimente dificile pentru familia regală.

Conform presei din Marea britanie, Regele va sărbători modest, alături de prietenii apropiați, la Windsor. Tabloidele scriu că nici soția sa, Camilla, nu va fi prezentă, pentru că a preferat să se retragă la casa lor privată din Wiltshire, Ray Mill House.

O perioadă de „frustrare personală” pentru regele Charles

Astăzi nu va fi o zi cu fast pentru Regele Charles, în comparație cu spectacolul pe care l-a avut la Palatul Buckingham anul trecut, de Ziua Încoronării. Ci va fi o zi de reculegere și, poate, o șansă de a reflecta la anul dificil pe care l-a traversat alături de familia sa.

Potrivit surselor apropiate de familia regală, pentru rege a fost o perioadă de „frustrare personală că nu s-a putut implica mai mult” în datoriile sale publice, dar „apetitul său pentru muncă și pasiunea pentru cauzele sale nu au scăzut”.

Nu a fost niciodată un om care să se mulțumească cu simpla reflecție, întotdeauna a vrut să vadă acțiune.

Acest lucru înseamnă că, pe lângă tratamentul său și respectarea obligațiilor sale constituționale, a dorit să fie informat periodic despre organizațiile conduse în numele său.

Ce va face Regele Charles astăzi

Tabloidul britanic The Daily Mail scrie că Majestatea Sa dorește să sărbătorească această zi „în stilul mamei sale”, cu puțină agitație, deoarece ascensiunea sa este profund legată de trista pierdere a Reginei Elisabeta.

Palatul Buckingham va marca aniversarea Încoronării Regelui pe rețelele de socializare, în timp ce la Londra vor avea loc ceremonii militare. Trupa Regală de Artilerie Călare a Regelui va efectua o salutare regală cu 41 de tunuri și 71 de cai, care vor trage șase tunuri de câmp din epoca Primului Război Mondial. La Turnul Londrei, regimentul Honourable Artillery Company va efectua o salutare regală cu 62 de tunuri. Alte omagii vor avea loc la Edinburgh, Cardiff, York și Hillsborough, în Irlanda de Nord.

Charles se întoarce la Londra luni, după ce a primit aprobarea medicilor de a avea din nou mai multe angajamente publice în timp ce își continuă tratamentul împotriva cancerului. În weekend, presa a relatat că Prințul William ar fi îngrijorat de faptul că tatăl său își asumă prea multe responsabilități.

Prințul Harry este așteptat în Marea Britanie

La rândul său, Prințul Harry va zbura probabil spre capitala britanică luni, înainte de a participa la o slujbă la Catedrala St. Paul, miercuri după-amiază, pentru a marca cea de-a zecea aniversare a Jocurilor Invictus.

Cu toate acestea, nu este încă clar dacă se va întâlni din nou cu tatăl său, deoarece nu a fost programat nimic în acest sens în agenda oficială. Palatul Buckingham a refuzat în repetate rânduri să facă comentarii, dorind să nu alimenteze discuțiile publice pe acest subiect.

La începutul acestui an, când Regele Charles a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer, Prințul Harry a venit din Statele Unite la Londra și s-a întâlnit cu tatăl său pentru o scurtă perioadă de timp, după care s-a întors în SUA a doua zi. Harry a declarat ulterior pentru emisiunea Good Morning America că speră ca boala tatălui său să poată "reuni" familia.

Totuși, se știe că regele se va confrunta cu o săptămână extrem de încărcată, notează The Daily Mail. Miercuri dimineață are programate întâlniri oficiale, urmate de așteptata sa apariție la prima petrecere în grădină a sezonului de la Palatul Buckingham. Immediat după aceea, se va întâlni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va prezida ședința săptămânală a Consiliului Privat. De asemenea, The Daily Mail a aflat că regele are un angajament public încă neanunțat pentru joi, după care se va retrage, cel mai probabil la Windsor, pentru a-și continua recuperarea.

Există posibilitatea ca o întâlnire cu fiul său cel mic, Harry, să fie totuși programată, în special dacă acesta din urmă va solicita personal să se întâlnească cu tatăl său. Cu toate acestea, orice astfel de întâlnire ar fi de scurtă durată, informează The Daily Mail.

2024, un an dificil pentru familia regală

Anul 2024 a fost extrem de dificil pentru familia regală britanică. Pe lângă rege, și prințesa de Wales, Kate, soția prințului William, moștenitorul tronului, a fost de asemenea diagnosticată cu cancer, depistat în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore, în ianuarie.

La vârsta de 42 de ani, prințesa a făcut anunțul privind boala sa la 22 martie, într-un mesaj video emoționant, și a declarat că urmează chimioterapie. Ea nu a precizat natura cancerului cu care a fost diagnosticată.

Cuplul și-a sărbătorit luni cea de-a 13-a aniversare a nunții. Prințul William și Kate au împreună trei copii, George (10 ani), Charlotte (8 ani) și Louis (6 ani). Cu excepția mesajului video, prințesa nu a mai fost văzută în public de la Crăciun.