Ion Pârnică, poreclită ”regele barbutului” era cândva un personaj important în lumea jocurilor de noroc. De curând a fost condamnat la 100 de zile de închisoare și plata către stat a sumei de 7.000 de lei de euro, din care mai trebuie să achite suma de 2.500 de lei. Ei bine, pentru Pârnică, suma de 500 de euro pare mare și a început să facă chetă printre apropiați, pentru a o putea plăti până la data de 23 iulie, termenul maxim fixat de judecător.

”Regele” a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de desfășurare fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc. Judecătorul a dispus ca Pârnică să execute 100 de zile de închisoare, dacă nu va plăti amenda judiciară în valoare de 7.000 de lei, compusă din numărul de zile de executat înmulțite cu suma de 70 de lei/zi.

Potrivit cancan.ro, Pârnică a achitat în rate sumele de 2.000 de lei și 2.500 de lei, și mai are de achitat încă 2.500 de lei pentru a scăpat de închisoare, dar nu mai are de unde, pentru că este falit. De angajat nu vrea să se angajeze, pentru a a putea aduna banii și atunci a decis să facă chetă între prieteni. În februarie 2020, Pârnică a povestit, în premieră, cum a ajuns în această situație. “În urmă cu doi ani, am avut un bar în Pitești, unde se jucau table, cărți, mai multe jocuri distractive.

Acolo veneau oameni din toate orașele, printre care și Emi Pian, Antonică, Guți… Mai mulți… A venit, la un moment dat, poliția, ne-a luat, ne-a dat amenzi, câte 500 lei… Amendă au primit Emi, Guți… mai multe persoane. În fine! După ce au dat toate aceste amenzi, la câteva luni am fost chemat la București să dau declarații. M-am dus, am dat declarații, m-au întrebat ce și cum… Le-am spus că mi-am primit pedeapsa, mai îmi trebuie încă una?!”

Pârnică este un personaj pitoresc în Pitești. La finalul lunii octombrie 2020, Pârnică a fost la un botez unde, zice el, a fost bătut și tăiat cu cuțitele, fără ca Poliția să îi tragă la răspundere pe vinovați. “În seara zilei de 29 octombrie am fost invitat de Adrian-Minune la un botez unde el era naș. M-am prezentat la locație, am fost primit la intrare de către Adrian și cumătrul lui din seara respectivă, pe nume Onilă … După o oră, ospătarul a venit și mi-a spus că a venit șefa și că trebuie să-l urmez la biroul dânsei. M-am ridicat și m-am dus acolo. Când am ajuns în birou, nu era nimeni. Am strigat și n-a răspuns nimeni.

Am revenit unde era botezul. Când să intru, m-au strigat niște organe de pază: «Nea Oneață, vino încoace că șefa este aici, afară». M-am dus, fără să știu ce gânduri au respectivii paznici. Am ajuns în curte, i-am întrebat unde este șefa și unul dintre ei mi-a zis: «Uite, aici, [email protected]#%&% familia mă-tii!». Și m-a lovit, fără să mă aștept, direct în față, după care au urmat mai multe lovituri de la mai mulți paznici, vreo șase, șapte la număr. M-au lovit, m-au tăiat! M-au scos din curtea localului și m-au dus după un gard de lângă parcare”, a povestit Pârnică, pentru presa de cancan.