Îndată ce a început să frecventeze cursurile Universității Columbia, Yeonmi Park a fost șocată de sentimentele anti-occidentale ale studenților și de accentul pus pe corectitudinea politică. A constatat îngrozită că „nici chiar în Coreea de Nord nu există atâta nebuniw”.

„Mă așteptam ca, dacă plătesc o avere și îmi consum energia și tot acest timp, voi învăța cum să gândesc. Dar ei te obligă să gândești așa cum vor ei”, a declarat Park pentru Fox News.

„America nu este liberă”

„Mi-am dat seama, wow, este o nebunie. Am crezut că America este diferită, dar am văzut atât de multe asemănări cu ceea ce am văzut în Coreea de Nord, încât am început să-mi fac griji. ”

Tânăra de 27 de ani a declarat pentru The New York Post că nu-i venea să creadă că i se va cere să se cenzureze în acest hal la o universitate din Statele Unite.

Yeonmi și familia ei au fugit din Coreea de Nord în 2007, când fata avea doar 13 ani. Familia care a traversat China și Coreea de Sud pentru a ajunge, în final, în Statele Unite. „Am traversat literalmente deșertul Gobi pentru a fi liberă și mi-am dat seama că nu sunt liberă, America nu este liberă”, declară tânăra.

Ea spune că sistemul de învățământ din SUA îi obligă pe elevi să gândească într-un anumit fel și îndoctrinarea este mai mare decât în țara ei natală.

O mulțime de americani își urăsc țara

„Mergând în Columbia, primul lucru pe care l-am învățat a fost„ spațiul sigur ”, a spus ea.

„Fiecare problemă, ne-au explicat profesoriii, e din cauza bărbaților albi”. Unele dintre discuțiile despre privilegiul albilor i-au amintit de sistemul de castă din țara sa natală, unde oamenii erau clasificați în funcție de strămoșii lor.

Park a spus că Universitatea Columbia nu urmărește să-i învețe pe studenți să gândească critic și consideră că „nici Coreea de Nord nu este atât de nebună”.

Tânăra, acum în vârstă de 27 de ani, spune că a învățat în cele din urmă să „tacă din gură”, astfel încât să poată obține note bune și să absolve facultatea. își amintește că a fost mustrată pentru că a spus că i-au plăcut cărțile lui Jane Austen.

„Am spus că îmi plac acele cărți. Am crezut că este un lucru bun. Profesoara m-a mustrat: Știi că acei scriitori aveau o mentalitate colonială? Erau rasiști ​​și bigoți iar cărțile lor te spală pe creier fără să-ți dai seama.”

„Am crezut că nord-coreenii sunt singurii oameni care urăsc americanii, dar se pare că există o mulțime de oameni care urăsc această țară chiar în această țară”, a declarat tânăra.

„Nu știu de ce oamenii înnebunesc în mod colectiv sau în același timp.”

Park susține că studenții americani nu înțeleg opresiunea reală sau „cât de greu este să fii liber”.

Park, care a relatat evadarea ei din Coreea de Nord în o carte de memorii numită „Pentru a trăi”, susține că americanii par dispuși să renunțe la drepturile fără să-și dea seama că s-ar putea că le-ar putea pierde definitiv.

„În mod voluntar, acești oameni se cenzurează reciproc, se reduc la tăcere”, a spus ea.

„Este complet nebunesc, este incredibil”, a spus ea. „Nu știu de ce oamenii înnebunesc în mod colectiv sau în același timp.”

Ea a spus că situația din Coreea de Nord este diferită, pentru că oamenii nu au acces la internet și au puține oportunități de a se informa ce se întâmplă în lume. Studenții americani au, însă, acces neîngrădit la informații.

Park spune că în copilărie că a crezut că dictatorul Kim Jong Un este „înfometat” și muncește până la epuizare, Abia când a ajuns în Coreea de Sud și i s-au arătat imagini care arătau cât de gras era el în imagini în comparație cu alte persoane care păreau slabe și flămânde. „Asta se întâmplă când ești spălat pe creier”, susține ea.

„În anumite privințe, ei (în SUA) sunt spălați pe creier. Chiar dacă există dovezi atât de clare în fața ochilor lor, nu le pot vedea „, notează The New York Post.