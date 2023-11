Reforma administrativă a Guvernului, rezolvată din pix, în Moldova. Oamenii, dați afară doar pe hârtie

Prin reforma administrativă, printre alte măsuri, se impune primăriilor și consiliilor județene să efectueze reduceri de zece procente în privința personalului angajat.

Limitarea se referă la numărul maxim de posturi, indicând că reducerea poate avea loc și prin eliminarea posturilor vacante.

Spre exemplu, organigrama Primăriei municipiului Botoșani cuprinde un total de 600 de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului. Precum și pentru direcții sau instituții subordonate.

În prezent, aproximativ 470 dintre acestea sunt ocupate. Prin urmare, ajustările se vor efectua prin eliminarea posturilor care sunt în prezent neocupate. Se va evita astfel necesitatea concedierii angajaților existenți.

În schimb, noile reglementări afectează mai ales primăriile mici, deoarece întreaga țară este nevoită să adopte măsuri de austeritate, în conformitate cu noile legi, pentru a asigura respectarea limitei de deficit impuse de instituțiile europene.

Aceste măsuri sunt necesare pentru ca România să poată continua să obțină fonduri prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Din punctul meu de vedere ne afectează și să spun de ce, pentru că eu lucram sub minimum care îl aveam prevăzut și chiar aveam nevoie de personal, de personal calificat. Desființând posturile, ne afectează. Pe toată lumea afectează. Pentru că, da, eu nu știu ce, există așa o legendă că primăriile au nu știu cât personal, nu este adevărat.

Să vină la mine să le arăt organigrama cât e postul real, să vadă că eu lucram întotdeauna, am mers pe avarii, sub minimum necesar. Și nu pentru că nu aș fi vrut să găsesc, adică să iau oameni. Nu am găsit oameni care să fie calificați pentru ce am nevoie. Asta e marea problemă”, a declarat Florin Bulgaru, primarul comunei Răchiți.