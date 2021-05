Unul dintre cercetătorii de la Wuhan Institute of Virology (W.I.V) pretinde că dinții liliacului au trecut prin mănușile lui de cauciuc ”ca niște ace”, relatează The Sun.

Cine este ”pacientul zero” dispărut din laboratorul din Wuhan la începutul pandemiei

Un video – apărut prima oară acum 2 ani – arată cum oameni de știință lucrează pe ”virusuri vii” fără mănuși și mască de protecție, ignorând regulile de siguranță impuse de Organizația Mondială a Sănătății.

Toate aceste informații parvin la 24 de ore după ce în presa occidentală s-a scris că omul de știință denumit ”pacientul zero”, care a dispărut din laboratorul din Wuhan la începutul pandemiei, încă este de negăsit după mai bine de un an de căutări.

Departamentul de Stat al SUA consideră că experta în virusuri Huang Yanling a fost prima dintre oamenii de știință care lucrau la controversatul institut care s-a infectat în toamna lui 2019 – cu luni înainte ca virusul să fie recunoscut oficial.

Cercetătorul a fost înțepat de un liliac. Alt om de știință ar fi fost infestat de urina și sângele liliecilor

Într-un video șocant, cercetătorii pot fi văzuți colectând fecale de liliac fără echipament de protecție în afară de mănuși. Unul dintre ei le spune celorlalți cum a fost mușcat de un liliac, mărturisind că s-a simțit ”ca și cum a fost înțepat cu un ac”. Apoi video-ul arată mâna cercetătorului umflându-se de la altă mușcătură. În acest moment, naratorul subliniază că liliecii pot fi purtătorii a numeroase virusuri, consemnează Taiwan Times.

Mulți experți se tem însă că noul coronavirus ar fi putut proveni dintr-un alt laborator chinez, care găzduia 600 de lilieci. Aceștia i-ar fi atacat și ”au urinat” pe oamenii de știință care lucrau acolo.

Unul dintre cercetătorii de la Wuhan Center for Disease Control (WCDC), pe care au urinat liliecii și care, de asemenea, a fost atins pe piele de sânge de liliac, a hotărât să intre singur în carantină, susține o lucrare științifică.

Lucrarea, intitulată ‘The possible origins of 2019-nCoV coronavirus’, susține că cercetătorul, pe numit JH Tian, ”a fost atacat de lilieci” și că ”sânge de liliac a ajuns pe pielea lui”. Conform acestui jurnal, Tian s-a autoizolat pentru 28 de zile după ce ”liliecii au urinat pe el”. Lucrarea mai menționează, conform The Sun: ”liliecii cu potcoavă sunt rezerve naturale pentru coronavirusul SARS-CoV care a cauzat epidemia de SARS în 2003”.

Sursa foto: The Sun