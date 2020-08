Recycling is a choice! – alege să reduci poluarea, spune nu risipei

Un proiect inedit de conștientizare, ,,Recycling is a choice! Save it or waste it”, a fost lansat de curând și are drept concept central o paralelă între impactul poluării cu deșeuri electrice și efectele reciclării, privite în oglindă. Asociația Environ lansează, prin campaniea ,,Recycling is a choice! Save it or waste it”, o provocare cetățenilor de a fi mai atenți cu natura, un simplu gest putând să ajute la protejarea acesteia.