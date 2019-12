„Legea recursului compensatoriu, adoptată aproape unanim și abrogata cu la fel de multă susținere și entuziasm, este exemplul perfect al eșecului statului în gestionarea problemelor din justiție, în general, și a politicii penale, în special”, a afirmat Dana Gârbovan.

„Bazandu-se pe fapte si date statistice, jurnalista Diana Oncioiu face o analiza obiectiva si profesionista a problemei recidivei si arata pericolul ce se ascunde dincolo de ipocrizia dezbaterilor legate de „recursul compensatoriu”.

„Subiectul abrogării legii recursului compensatoriu – așa cum este el formulat public – ajută doar partidele politice să dea bine în poza electorală. Nu ajută cu nimic înțelegerii și acțiunii noastre colective”, este fraza concluzie a unui excelent articol: „Politica soluțiilor scurte. Falsa dezbatere despre abrogarea recursului compensatoriu”.

Scris detasat, obiectiv, fara ura si partinire, articolul jurnalistei Diana Oncioiu dezvaluie demagogia si ipocrizia ce a insotit dezbaterile publice aprinse legate de asa numitul „recurs compensatoriu”.

Abrogarea legii are drept consecinta imediata eliminarea din spatiul public a unei teme ce a setat mult timp agenda publica si campania electorala, o tema din pacate exploatata pur emotional si de multe ori propagandistic si fals.

Legea „recursului compensatoriu”, adoptata aproape unanim si abrogata cu la fel de multa sustinere si entuziasm, este exemplul perfect al esecului statului in gestionarea problemelor din justitie, in general, si a politicii penale, in special.

Daca tema publica dispare, problemele raman. Marele pacat al populismului este ca nu permite decat cozmetizari si ascunde probleme grave de fond, facand imposibila solutionarea acestora.

„(…) dezbaterea despre abrogarea legii recursului compensatoriu este una falsă, înrădăcinată în credința că societatea românească va fi astfel mai protejată, iar politicile penale ale statului – mai bine aplicate”, arata jurnalista Diana Oncioiu.

„Până la recursul compensatoriu niciun politician român nu era deranjat de faptul că anual sunt eliberați condiționat din penitenciare zece mii de deținuți. Și niciun jurnalist-formator-de-opinie nu se arăta contrariat că anual ies din închisori în jur de 400 de violatori ori că peste 300 de recidiviști revin după gratii pentru viol și omor.

Problema este că nici acum vocile publice care susțin abrogarea legii recursului compensatoriu (care a adăugat un criteriu favorizant procedurii de eliberare condiționată, luând în calcul condițiile de trai din pușcării – evident lamentabile) nu sunt practic deranjate ori preocupate – de aceste “detalii” și de cauzele lor.

În lipsa unor măsuri concrete de îmbunătățire a sistemului […] vor fi în continuare eliberați condiționat mii de deținuți, printre ei foști violatori și criminali.

Și în continuare alte sute de persoane care își vor fi ispășit pedepsele vor reveni iar după gratii pentru viol și omor”, argumenteaza in continuare jurnalista.

Va invit sa cititi atenti, cu rabdare, articolul de mai jos. Sa analizati cifrele, sa reflectati asupra argumentelor si apoi sa trageti singuri concluzii.

In final, felicitari jurnalistei Diana Oncioiu pentru ca, intr-un spatiu imbacsit de opinii personale strigate strident, de emotii, propaganda si manipulare, reuseste sa aduca dezbaterea pe o tema extrem de importanta acolo unde ii este locul: la fapte si argumente”, a scris Gârbovan pe pagina sa de Facebook.

