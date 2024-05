Recrutări în MApN. Sunt disponibile mii de locuri, care sunt condițiile de îndeplinit

Ministerul Apărării Naționale (MapN) a comunicat, luni, că va desfășura în perioada 20 mai - 27 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cei interesați să se alăture serviciului militar în rezervă, ca rezerviști voluntari în Armata României.

Conform unui comunicat emis de MApN, există 4.936 de poziții disponibile pentru rezerviști voluntari - ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați - în unități militare din toată țara.

„Cetăţenii interesaţi se pot informa la centrele militare despre etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii, precum şi despre avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar", se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, candidații fără experiență militară vor primi consiliere în legătură cu exprimarea opțiunilor lor, fiind îndrumați către funcțiile pentru care îndeplinesc criteriile specifice legate de nivelul de educație și compatibilitatea specializărilor lor civile cu armele/serviciile și specialitățile militare.

Potrivit comunicatului, la sosirea la centrul militar, se va completa o cerere de înscriere și vor trebui prezentate următoarele documente:

- actul de identitate, în original şi în copie;

- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;

- acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;

- permisul de conducere valabil, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;

- livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist

Tot mai mulți militari își exprimă intenția de a se retrage din MApN. Conform contractului, aceștia sunt obligați să își desfășoare activitatea minim 8 ani în domeniu. Cu toate acestea, la scurt timp după ce au îndeplinit această cerință, numeroși militari ies din acest sector de activitate.

Mai mult de 1.000 de tineri studiază la cele patru facultăți ale Academiei Tehnice Militare din București. Unitatea de învățământ a ajuns la 75 de ani de existență. Recent, instituția a inaugurat mai multe centre de excelență. Unul dintre acestea cuprinde doar partea de armament.

Mulți dintre cei care au ales acest drum spun că au fost ghidați de pasiune. Totuși, unii dintre aceștia sunt nemulțumiți de salariile mici.

„Suntem trimiși la unități din toata țara. Am fost în București la unități în care am văzut foarte multe dotări noi. Am rămas impresionată și abia aștept să mă întorc în practică, să termin Academia și să lucrez cu toate echipamentele acelea.”, a explicat una dintre studente.