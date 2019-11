Pizzerie Ambrosini, situată în localitatea Sânnicoară, situată la doar doi kilometri de Cluj Napoca, a decis să scoată lumea la vot cu orice preț. Decizia patronului Radu Păcurar a venit după ce, cum singur a declarat, a urmărit mai toate televiziunile de știri și a aflat de la analiștii politici că va fi un absenteism masiv în turul doi. Așa că, omul nu a mai stat cu mâinile în sân și a decis să acționeze.

Mica pizzerie, o afacere de familie, din micul sat aflat în plin boom imobiliar, a fost animată de mușterii, și asta după ce Păcurar a decis să posteze pe facebook, încă de vineri, anunțul cu reducerile de preț la pizza Iohannis, și mai ales să ofere cinci pizza, cu același nume, pe gratis.

O pizza Iohannis este musai să fie făcută cu salam de Sibiu, explică Păcurar. Printre ingrediente, o pizza cu numele șefului Statului Român, mai trebuie să conțină musai salam de Sibiu, salam de porc, mozzarela, cabanos, ciurperci, roșii felii, măsline și brânză de burduf, totul la 25 de lei. Dar cum la alegeri, era musai să vină oamenii la vot, Păcurar a decis să reducă prețul la pizza Iohannis, de la 25 de lei, la doar 15 lei, și doar acelora care dovedeau cu buletinul de identitate că au votat.

Se poate spune că demersul patronului Radu Păcurar a avut un succes scontat, deoarece sat ulSânnicoară a avut o prezență masivă la vot, de 75.10 la sută dintre alegătorii cu drept de vot. Potrivit datelor oficiale, din cei 1.852 de votanți, au venit la vot 1.391 de alegători, din care 85.5 la sută au votat cu candidatul PNL, Klaus Iohannis, și doar 14.5 la sută cu candidatul PSD, Viorica Dăncilă.

Isprava de duminică nu este prima de acest gen. În 2014, tot la alegerile pentru funcția de președinte al României, Radu Păcurar anunța că a inventat o pizza cu numele lui Klaus Iohannis.

„Ideea mi-a venit după ce am văzut că Iohannis a câştigat alegerile prezidenţiale. De bucurie pentru această victorie, mai ales că l-am votat, m-am gândit să scot un sortiment nou de pizza, «Iohannis», cu salam de Sibiu, la preţul de 14,99 lei. Pizza mai are ca ingrediente ciuperci, mozzarella, sos de roşii, cabanos şi virşli, şi am pus salamul de Sibiu în cinstea noului preşedinte care a fost primarul Sibiului. Am lansat şi o ofertă, patru pizza la 54,50 lei, care este procentul cu care Klaus Iohannis a câştigat alegerile”, spune la momentul respectiv, Radu Pacurar.

