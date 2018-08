Recomandările verii pentru adolescenți - patru cărți de luat cu tine la mare

„Dorothy trebuie să moară!”, „Dispariția lui Daniel Tate”, „Te voi iubi mereu” și „Puterea” (Editura Corint, 2018) sunt patru volume care merită încercate.





„Dorothy trebuie să moară!”, de Danielle Paige

Amy Gumm este o adolescentă inteligentă, care avea deja suficiente probleme în Kansasul natal și fără să fie silită să supraviețuiască unei tornade. Iar atunci când furtuna o aruncă într-un tarâm magic în care lucrurile par să fi scăpat de sub control, viața sa o ia cu totul razna. În curând, tânăra se vede târâtă în mijlocul unui adevărat razboi civil care se poartă în ținutul Oz între popoarele asuprite și cei care îi sunt loiali lui Dorothy Gale, care nu mai e, nici pe departe, inocenta și drăgălașa fetiță pe care credeam că o știam cu toții din romanul lui L. Frank Baum, Vrăjitorul din Oz.

O aventură palpitantă, un thriller în care forțele revoluționare ale Ordinului Celor Răi se confruntă cu o tirană nemilostivă și plină de cruzime. Concluzia rebelilor e una singură: DOROTHY TREBUIE SĂ MOARĂ!

„Dispariția lui Daniel Tate”, de Cristin Terrill

Când a dispărut, în urmă cu șase ani, a fost un mister. Când s-a întors acasă, a fost un miracol. Doar că Daniel Tate nu este cu adevărat Daniel Tate. Familia însă îl primește cu brațele deschise și îi acceptă, fără să clipească, toate minciunile. Deși povestea lui e cusută cu ață albă, mama și frații îi oferă, ca din întâmplare, explicații, scuze, informații de care să se agațe și îl protejează atunci când psihologii, polițiștii și agenții FBI îl încolțesc. De ce oare, se întreabă falsul Daniel? Ce secret teribil ascund membrii respectabilei familii Tate? Și când a devenit el, maestrul minciunilor, cel păcălit?

„Te voi iubi mereu”, de Heidi McLaughlin

Nu credeam să ajung star rock. Îmi planificasem deja întreaga mea viață. Să joc fotbal în facultate. Apoi în NFL (National Football League). Să mă însor cu iubita mea din liceu și să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Am frânt două inimi în ziua în care i-am spus că plec. Eram tânar. Am luat decizia corectă pentru mine, dar greșită pentru noi. M-am dedicat total muzicii, dar am uitat de ea, de parfumul ei, de zâmbetul ei. Iar acum mă întorc. După 10 ani. Sper să îi pot explica totul după atâta timp. Tot pe ea o voi iubi mereu!”

„Puterea”, de Jenniffer L. Armentrout

Când dragostea și puterea se înfruntă e posibil să nu existe învingători, ci doar învinși. Universitatea Covenant a devenit câmpul de luptă pentru puri, care își doresc revenirea la venerabila Orânduire a Rasei, și impuri, care cer dreptul de a-și controla propriile destine. Zeii însă au alte planuri. Războiul pare inevitabil și nici că ar putea pica într-un moment mai prost. Seth a primit sarcina de a o învăța pe neîndemânatica Josie să-și strunească recent descoperitele puteri și împreună trebuie să îi găsească pe ceilalți semizei. Lucrurile se complică atunci când personaje din trecut revin la Covenant și tulbură apele între cei doi îndrăgostiți.

Pagina 1 din 1