„Iar am avut 100% dreptate. Dl. Barna și PLUS au băgat chestia cu acceptarea securiștilor minori pe liste cu clara intenție de a proteja pe cineva anume. Un personaj de care până azi nu auzisem dar despre care am aflat acum că era ubicuu de fiecare dată când apărea ceva nou: M10, FCD, etc. Întotdeauna cu același song: „mă implic, dar nu pot să mă bag în față pentru că sunt cu business”. Deduc (și mulți îmi spun că greșesc) că fosta securitate e în lipsă de cadre și îi reciclează pe aceiași tipi”, scrie Daniel Funeriu.

El explică, citând un articol din EvZ, că prevederea statutară viza un singur personaj, care ar fi „poluat” listele celor două formațiuni.

„Bottom line: Dl Barna, dl. Cioloș și locotenentul său Tudorache îmi datorează scuze mie, personal. Dar și vouă pentru că au încercat să vă aburească. Iar membrii USR și PLUS trebuie să îmi mulțumească pentru că le-am evitat rușinea de a fi poluați”, mai spune Funeriu.

„Așadar cum rămâne domnilor Barna și Cioloș cu neîntinarea înaltelor principii ale omuluinou pe care le clamați nonstop? Dacă nu vă trăgeam eu de mânecă erau, azi, cam terfelite. Cu buna voastră știință sau, și mai grav, neștiință”, le atrage atenția fostul politician celor ce conduc alianța USR-PLUS.

Funeriu îi desfide pe cei doi lideri cerându-le să dovedească faptul că prevederea nu era cu dedicație: „Întrebarea e tot atât de simplă precum cea pusă de Băsescu lui Geoană („v-a plăcut azi noapte la Vântu?”): dle Barna, dle Cioloș: ați avut în vedere una sau mai multe persoane anume când ați băgat sintagma „majori fiind” în protocol?”

Postarea fostului ministru se încheie cu un post-scriptum în care trimite spre articolul care dovedește despre cine e vorba – Ies la iveală băieții cu ochi albaștri din USR-PLUS – și cu altul în care notează, lapidar, unde s-ar putea ajunge: „poate ne trezim cu foști secu în comisiile de selecție pentru viitorii candidați ai USRPLUS”.