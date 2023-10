Recep Tayyip Erdogan, prima reacție după atentatul de la Ankara

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a spus că guvernul său va continua lupta împotriva terorii. Declarația vine după ce un atentator sinucigaș s-a aruncat în aer în apropierea parlamentului din Ankara.

La deschiderea noii sesiuni parlamentare, Erdogan a descris atacul ca pe ultima redută a terorii. Recep Tayyip Erdogan a precizat că teroriștii au eșuat în ultima lor tentativă de a amenința pacea și securitatea cetățenilor.

„Ei nu și-au atins obiectivele și nu şi le vor atinge niciodată”, le-a spus liderul turc membrilor parlamentului. A cesta a mai spus că Turcia va continua să se asigure că granițele sale de sud sunt protejate de militanții din afară.

În discursul său, preşedintele turc a spus că o nouă Constituţie va fi o prioritate, în condiţiile în care cea actuală a fost adoptată în timpul regimului militar instituit după o lovitură de stat în 1982. O nouă Constituţie civilă se află pe agenda guvernului după alegerile din luna mai.

Între timp au apărut noi imagini cu atentatul. Un jurnalist turc arată momentul atacului terorist din Ankara.

