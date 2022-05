Recalcularea pensiilor, în aer?! Veste cruntă pentru milioane de români. Pierd bani zilnic, termenele au fost depăşite

Deputatul PNL Violeta Alexandru spune că are două proiecte extrem de importante pentru românii care ies la pensie, dar că ambele sunt blocate la Camera Deputaților, iar termenele au fost depășite.

Sprijin pentru pensionari

Unul dintre proiecte prevede simplificare accesului la arhivele cu documentele de muncă pentru ca oamenii care vor să iasă la pensie să obțină mai ușor adeverințele necesare. Cel de al doilea prevede luarea în considerare la pensie a unor sporuri pentru care s-au plătit contribuțiile sociale.

„PSD îmi propune un târg. Am două proiecte depuse de mult timp în Parlament, pentru care am muncit și am insistat cât am putut în toate comisiile parlamentare. Le-am depus când am avut mai mult răgaz să centralizez concluziile dezbaterilor și să le finalizez. Adică la scurtă vreme după ce am devenit deputat. Ambele sunt blocate la Comisia de muncă din Camera Deputaților, termenele (căci sunt niște termene pentru raport care se alocă pentru fiecare proiect) fiind depășite.

Unul ajută oamenii să aibă un acces mai ușor la arhivele cu documente de muncă, să nu se mai chinuie să le găsească și, în final, să intre ușor în posesia adeverințelor. Altul face dreptate pensionarilor care au primit sporuri în anumite perioade ale vieții active, purtătoare de contribuții la stat, urmând ca la pensie să li se ia în considerare toate aceste venituri. Totodată, face dreptate celor care au muncit în condiții speciale/deosebite și cărora trebuie să li se ia în considerare până la ultima zi de muncă în aceste condiții (mai ales că și aici s-au plătit contribuții la stat) și, nu în ultimul rând, urmașilor, după o căsătorie mai mică de 10 ani”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Care este propunerea PSD

Fostul ministru spune că i s-a propus ca doar unul dintre proiecte să fie aprobat, dar Violeta Alexandru spune că vrea ca ambele inițiative să treacă de vot.

„Târgul ar fi ca unul să treacă și altul, nu. Le vreau pe amândouă! Amândouă sunt despre oameni care au muncit. Nu sunt pentru mine, sunt pentru pensionari. Abordează corect niște probleme reale din viața oamenilor și nici nu mă gândesc să renunț la vreunul dintre ele. Așa am transmis și fac tot ceea ce pot pentru ele. Azi, merg la comisia de muncă pentru proiectul legat de accesul la documentele de muncă din arhive.

Am în lucru și alte proiecte, chiar foarte utile oamenilor dar am luat decizia să mă concentrez pe acestea până la finalul acestei sesiuni parlamentare (iunie). Cu o singură excepție: modificări la Codul Muncii, discutate îndelung cu angajatorii. Durează înfiorător de mult să se miște lucrurile, ce îi interesează se pune imediat pe ordinea de zi. În curând, se face un an de când sunt depuse.

Când vrei să faci treabă, te lovești de cele mai mici mize politice pe care vi le puteți închipui. Așa arată România acum. Ni se pare că este liniște și că e bine așa? Nu, este tragere de timp pe față, nerezolvarea unor lucruri care ar putea fi făcute pentru oameni într-un timp rezonabil, privarea de drepturi la care aceștia sunt îndreptățiți. Toate pe principiul că leafa decidenților merge înainte liniștită, românii uită și, aproape de alegeri, li se mai dă câte o pomană de la guvern ca să se știe care este stăpânirea”, a completat fostul ministru.