Rebeliunea Wagner. Armata rusă așteaptă mercenarii lui Prigojin în Moscova. Mașini blindate, filtre de acces și tranșee la intrarea în capitala Rusiei

Mercenarii Wagner se îndreaptă către Moscova, însă militarii ruși le-au pregătit o întâmpinare. A fost instalat un cuib militar la marginea capitalei Rusiei. De asemenea, autoritățile ruse au instalat filtre de acces la intrarea din sud-vestul Moscovei, de pe autostrada M4, folosită de mercenarii Wagner pentru a pătrunde în oraș.

Mai multe imagini au fost publicate pe rețelele de socializare, în care se pot observa pregătirile făcute de armata rusă. În imagini se mai vede și un transportor blindat precum și „tranșee” săpate la intrarea în Moscova.

⚡ Now: Before entering Moscow, the military began to dig trenches and set up machine gun emplacements.

We go to the end! Help us!

Eth:

0x73B6cFf676878C54E3cb2B2187C5e3Ee104b2eb4#WagnerGroup #Putin #Russia #Prigozhin #Moscow #Ukraina pic.twitter.com/S8dlaAVotO

— Gleb Sokolov (@GlebSokolo25867) June 24, 2023