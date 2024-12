Realizări deosebite în SUA la 6 decembrie 1877. Au fost două momente cheie în istoria presei scrise și a înregistrărilor audio.

Citim astăzi Washington Post și ascultăm muzică. Puțină lume știe că toate aceste momente au legătură cu o dată de 6 decembrie.

Realizări deosebite: înregistrarea pe suport solid a vocii

La capitolul realizări, nu putem trece peste prima înregistrare a unei voci pe suport dur. Marele inventator Thomas Alva Edison a reușit prima înregistrare a vocii umane. La 6 decembrie 1877, el a înregistrat vocea sa în New Jersey, Orange. A cântat „Mary had a Little Lamb ”

Era practic deschis drumul către imprimarea vocii umane la scară largă. Se puteau imprima discursuri, cântece. Acestea puteau ajunge la mai mulți oameni simultan. Aceasta a fost una din cele mai mari realizări ale științei universale. Omenirea a fost, evident, de atunci, mai bogată cultural și tehnologic.

Realizări deosebite: apare Washington Post

Tot la capitolul realizări, nu putem uita apariția ziarului Washington Post. Se întâmpla la 6 decembrie 1877. Presa a devenit a patra putere în stat. Un părinte fondator al SUA, Thomas Jefferson spusese cu mult înainte de acest moment că presa era una din cele mai mari realizări ale societății. Spunea că va alege un stat cu presă puternică și instituții slabe în locul unui stat puternic fără presă.

Realizări precum aceea de a avea un ziar care a devenit celebru sporesc puterea democrației. Niciodată un sistem democratic nu este atât de puternic încât să reziste fără să facă nimic. Presa este vocea societății. Se cunosc puncte de vedere, se difuzează realizări ale științei, tehnicii, culturii.

Concluzii

Vorbim aici de două realizări fundamentale. Un ziar ca Washington Post este un etalon al presei mondiale. A putea înregistra vocea umană pe suport solid a fost un act de naștere a audio-vizualului. Practic, se putea naște radioul. Mai târziu, a apărut televiziunea. Înregistrarea vocii însemna înregistrarea istoriei trăite.

Cu câtă satisfacție ascultăm astăzi voci precum ale lui Nicolae Iorga sau Nicolae Titulescu. Sau ce am fi făcut dacă nu am mai fi putut asculta Frank Sinatra, Tina Turner sau vocea Regelui Mihai I al României. Am dat numai câteva exemple.