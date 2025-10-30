Politica

Realegeri fără surprize la conducerea Parlamentului. Doina Gherman și Vlad Batrîncea rămân vicepreședinți ai Legislativului

Comentează știrea
Realegeri fără surprize la conducerea Parlamentului. Doina Gherman și Vlad Batrîncea rămân vicepreședinți ai LegislativuluiSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Actualul Parlament va fi condus de aceiași deputați care se aflau în prezidiul precedentului legislativ. După alegerea de săptămâna viitoare a lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi plenul i-a ales pe Doina Gherman și Vlad Batrîncea în funcția de vicepreședinte.

Doina Gherman este licențiată în Limbi și literaturi străine și a absolvit un program de master la Academia de Administrare Publică. Parlamentara se află la al treilea mandat de deputat. În legislatura trecută, Doina Gherman a condus Comisia politică externă și integrare europeană, iar ulterior a fost aleasă vicepreședintă a Parlamentului.

Vlad Batrîncea este jurist și va deține pentru a treia oară funcția de vicespicher. Anterior, el a mai deținut funcția de vicepreședinte al Parlamentului de legislatura a XI-a și a X-a.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Opoziția, nemulțumită de împărțirea funcțiilor

Propunerea Partidului Nostru la funcția de vicepreședinte al Legislativului, Elena Grițco, a acumulat doar 23 de voturi. Comuniștii au refuzat să propună candidaturi, deputata Diana Caraman reclamând „încălcarea drepturilor opoziției” prin stabilirea a doar două funcții de vicepreședinte de Parlament. Menționăm că Partidul Socialiștilor deține a doua fracțiune parlamentară ca mărime din noul Parlament, având 17 deputați.

România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București. Update
Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul București. Update

Componența noului Birou permanent al Parlamentului

Biroul permanent al noului Parlament va avea 15 membri, dintre care șase vor fi din partea opoziției. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Batrîncea sunt membri din oficiu ai acestei structuri. Grupul majoritar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea încă șapte deputați în Biroul permanent, fracțiunea socialiștilor  încă doi, iar celelalte grupuri parlamentare câte unul.

Componența nominală a Biroului permanent:

PAS – Igor Grosu, Doina Gherman, Adrian Belîi, Lilian Carp, Ion Groza, Radu Marian, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Veronica Roșca, Marcel Spatari. PSRM – Vlad Batrîncea, Igor Dodon. PCRM – Diana Caraman. „Alternativa” – Gaik Vartanean. Partidul Nostru – Renato Usatîi. „Democrația Acasă” – Vasile Costiuc.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Urmează ședința pentru învestirea noului Guvern

Parlamentul de legislatura a XII-a a fost constituit oficial săptămâna trecută, după ce au fost validate mandatele deputaților aleși la scrutinul din 28 septembrie. În prima parte a ședinței de constituire, Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului.

Tot atunci au fost anunțate fracțiunile parlamentare, șase la număr. Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea parlamentară cu 55 de mandate. Fracțiunea socialiștilor are 17 deputați, Partidul Comuniștilor și Blocul Alternativa  câte opt mandate, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă  câte șase. Fostul premier Vasile Tarlev, ales pe listele Blocului Patriotic, a anunțat că va activa în calitate de deputat neafiliat.

Președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat pe 29 octombrie, după consultările premierului desemnat cu toate grupurile parlamentare, că vineri, 31 octombrie, deputații se vor întruni într-o nouă ședință pentru a examina învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:28 - Primăriile vor putea finanța reparații la adăposturile civile din blocurile de locuințe
16:21 - Trage cu pistolul de la 10 m, dar e și campioană la triatlon
16:10 - România, terenul de joacă al companiilor chineze. Investiții, influență și geopolitică
16:02 - Călin Georgescu, despre retragerea soldaților americani: SUA arată lipsa de încredere. A ieșit scandal la Tribunalul ...
15:54 - Emmanuel Macron, cel mai nepopular președinte francez din ultimele cinci decenii
15:45 - Victor Pițurcă a refuzat un munte de bani ca să revină pe banca tehnică

HAI România!

ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
Enevo Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu
It’s not a big deal. Nu e mare lucru. HAi LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale