Realegeri fără surprize la conducerea Parlamentului. Doina Gherman și Vlad Batrîncea rămân vicepreședinți ai Legislativului

Republica Moldova. Actualul Parlament va fi condus de aceiași deputați care se aflau în prezidiul precedentului legislativ. După alegerea de săptămâna viitoare a lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi plenul i-a ales pe Doina Gherman și Vlad Batrîncea în funcția de vicepreședinte.

Doina Gherman este licențiată în Limbi și literaturi străine și a absolvit un program de master la Academia de Administrare Publică. Parlamentara se află la al treilea mandat de deputat. În legislatura trecută, Doina Gherman a condus Comisia politică externă și integrare europeană, iar ulterior a fost aleasă vicepreședintă a Parlamentului.

Vlad Batrîncea este jurist și va deține pentru a treia oară funcția de vicespicher. Anterior, el a mai deținut funcția de vicepreședinte al Parlamentului de legislatura a XI-a și a X-a.

Propunerea Partidului Nostru la funcția de vicepreședinte al Legislativului, Elena Grițco, a acumulat doar 23 de voturi. Comuniștii au refuzat să propună candidaturi, deputata Diana Caraman reclamând „încălcarea drepturilor opoziției” prin stabilirea a doar două funcții de vicepreședinte de Parlament. Menționăm că Partidul Socialiștilor deține a doua fracțiune parlamentară ca mărime din noul Parlament, având 17 deputați.

Biroul permanent al noului Parlament va avea 15 membri, dintre care șase vor fi din partea opoziției. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Batrîncea sunt membri din oficiu ai acestei structuri. Grupul majoritar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea încă șapte deputați în Biroul permanent, fracțiunea socialiștilor încă doi, iar celelalte grupuri parlamentare câte unul.

PAS – Igor Grosu, Doina Gherman, Adrian Belîi, Lilian Carp, Ion Groza, Radu Marian, Liliana Nicolaescu-Onofrei, Veronica Roșca, Marcel Spatari. PSRM – Vlad Batrîncea, Igor Dodon. PCRM – Diana Caraman. „Alternativa” – Gaik Vartanean. Partidul Nostru – Renato Usatîi. „Democrația Acasă” – Vasile Costiuc.

Parlamentul de legislatura a XII-a a fost constituit oficial săptămâna trecută, după ce au fost validate mandatele deputaților aleși la scrutinul din 28 septembrie. În prima parte a ședinței de constituire, Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului.

Tot atunci au fost anunțate fracțiunile parlamentare, șase la număr. Partidul Acțiune și Solidaritate deține majoritatea parlamentară cu 55 de mandate. Fracțiunea socialiștilor are 17 deputați, Partidul Comuniștilor și Blocul Alternativa câte opt mandate, iar Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă câte șase. Fostul premier Vasile Tarlev, ales pe listele Blocului Patriotic, a anunțat că va activa în calitate de deputat neafiliat.

Președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat pe 29 octombrie, după consultările premierului desemnat cu toate grupurile parlamentare, că vineri, 31 octombrie, deputații se vor întruni într-o nouă ședință pentru a examina învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.