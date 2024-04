Sport Real Madrid - Manchester City. Meci de infarct, cu goluri spectaculoase. Declarații după meci







Real Madrid. În cadrul unei confruntări memorabile pe stadionul Santiago Bernabéu a avut loc un meci spectaculos. Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor UEFA între Real Madrid și Manchester City.

S-a încheiat într-o remiză spectaculoasă, 3-3, marcând un punct culminant al competiției. Au respectat codul spectacolului îndeplinind așteptările ridicate ale fanilor și analiștilor deopotrivă.

Desfășurată într-o atmosferă încărcată de emoție, partida a oferit momente de neuitat încă din minutele inițiale. Bernardo Silva, mijlocașul echipei Manchester City, a surprins publicul adunat pe Bernabéu, marcând printr-o lovitură liberă executată magistral în minutul 2. Acest gol a marcat al treilea sezon consecutiv în care Silva reușește să înscrie împotriva lui Real Madrid, subliniind începutul puternic al echipei oaspete. A făcut să fie cel mai urmărit meci din Champions League.

Real Madrid a egalat de fiecare dată

Echipa gazdă, Real Madrid, a răspuns rapid, egalând scorul prin Eduardo Camavinga, după un șut deviat de Rúben Dias, stabilind egalitatea în minutul 12. Momentumul a basculat în favoarea echipei madrilene când Rodrygo a reușit să aducă Realul în avantaj, finalizând eficient o pasă de la Vinícius Júnior.

Intensitatea meciului a continuat să crească în repriza a doua, cu ambele echipe schimbând atacuri spectaculoase. Golurile marcate de Phil Foden pentru City și de Joško Gvardiol, cu un șut de la distanță, au pus temporar echipa oaspete în avantaj, dar Federico Valverde a reușit să egaleze pentru Madrid, asigurând un scor final de 3-3 și stabilind premisele pentru un retur antrenant la Manchester pe data de 17 aprilie.

Declarații după meci

Carlo Ancelotti, antrenorul Real Madrid: "A fost un meci echilibrat, ambele echipe au forțat până la limită; a fost o remiză obținută cu greu. Atât timp cât i-am presat, ne-am aflat într-o poziție foarte bună. Ne-am străduit să profităm de capacitatea noastră de a juca fotbal rapid. Evident că ne-am dorit să obținem chiar și un avantaj mic pentru retur, dar cred că trebuie să fim mulțumiți în seara asta. Am jucat foarte bine și dacă vom face asta din nou săptămâna viitoare, atunci putem avansa."

Federico Valverde, mijlocaș Real Madrid: "I-am lăsat să scape și nu am presat suficient de bine. City are jucători foarte buni; muncesc cu adevărat din greu. Trebuie să fim motivați de un sentiment de 'răzbunare' și să mergem la Manchester plini de dorința de a ne califica în semifinale. Per total, a fost un meci de fotbal grozav." A consemnat siteul UEFA.

Generozitatea lui Guardiola

Josep Guardiola, antrenorul lui Man City: "Cred că a fost un meci foarte bun și distractiv, care a înnobilat această competiție. Ambele echipe au dorit să atace, fiecare în mod diferit. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost cum am jucat în a doua repriză, fiind conduși cu 2-1. Am arătat cumpătare, am controlat jocul foarte bine. La Manchester, stadionul va fi plin, fanii noștri vor încerca să ne ajute să marcăm 1-0, apoi noi vom face restul. Echipa care câștigă săptămâna viitoare avansează în semifinale."

Joško Gvardiol, apărător la Man City: "Ce meci! A fost prima dată pentru mine jucând aici, în acest stadion, o atmosferă uimitoare. Desigur, vom analiza rezultatul și așteptăm cu nerăbdare meciul de acasă. Sunt fericit cu primul meu gol pentru Man City, mai ales împotriva unui adversar mare."

Al 200-lea meci pentru Ancelotti

Această partidă a marcat, de asemenea, a 200-a apariție a lui Carlo Ancelotti în calitate de antrenor în Liga Campionilor. Demonstrând încă o dată nivelul înalt de dramatism și calitate al competiției. Meciul a fost nu doar o demonstrație de abilități fotbalistice de excepție. Dar și o bătălie tactică între doi dintre cei mai respectați antrenori ai momentului, Carlo Ancelotti și Pep Guardiola. Fiecare aducând pe teren strategii bine conturate și inovative.

Cu acest rezultat, ambele echipe păstrează șanse egale de calificare în semifinalele competiției, lăsând deschisă cursa pentru trofeu. Întreaga comunitate fotbalistică așteaptă cu nerăbdare returul de la Manchester, promițând un nou episod plin de dramatism și performanță fotbalistică la cel mai înalt nivel.