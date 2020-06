Reacția președintelui Sorin Cârțu vine în contextul înfrângerii suferite împotriva Viitorului, despre care spune că ar exista câteva motive care să explice performanța slabă a echipei sale, scrie Realitatea.

„Elevii” lui Cristiano Bergodi l-au dezamăgit pe Sorin Cârțu cu prestația lor de pe teren, dar președintele din Bănie consideră că lucrurile sunt clare și știe perfect de ce a pierdut echipa sa. Explicațiile vin cu doar o săptămână înainte de reluarea Ligii 1.

„Sunt puțin dezamăgit de ce am văzut. Mă gândesc că este o primă partidă pe care echipa o joacă după o lungă perioadă de timp. Ceea ce mă întărește este că avem nevoie de multe jocuri de verificare, care nu ni s-au asigurat prin protocol. Ne-au dat voie foarte târziu să facem jocuri. Ca să ajungă să desfășori meciuri oficiale îți trebuie partide de pregătire. O să începi meciurile oficiale cu riscuri.

E o surpriza ca Viitorul nu e in playoff, eu spun ca meritau sa fie aici si prin ceea ce au jucat si prin ceea ce reprezinta in fotbalul nostru. Ce s-a intamplat iti da o imagine a locului in care te gasesti acum. Sunt dezamagit.

Cristiano a fost un antrenor pe care l-am dorit, speram sa fie incununat cu un parcurs bun in campionat si sa acumulam puncte care sa ne rezolve obiectivul de a juca in cupa europeana”, a declarat Cârțu pentru DigiSport.

De asemenea, președintele Universității Craiova a explicat și care este situația lui Valentin Mihăilă, fotbalist care s-a „rupt” la începutul meciului și a fost înlocuit.

„Mihaila are niste probleme, a simtit si cu vreo 2-3 zile in urma la antrenament, spunea ca se simte putin incarcat la musculatura. A acuzat o stare de jena inainte de a ajunge la actiunea aia. Sper sa nu fie ceva grav. Screciu trebuie sa apara zilele astea, dar nu il poti folosi pe perioada asta. Trebuie sa intre in program cu echipa si in pregatire”, a spus oficialul Universitatii.