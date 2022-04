Reacție greu de crezut avută de Gigi Becali după ce FSCB a pierdut cu CS „U” Craiova. Un jucător, desființat

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, mai speră la câștigarea titlului din Liga I, chiar dacă echipa sa a fost învinsă, duminică, pe Arena Națională, scor 0-2, de CS „U” Craiova, în etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.

Gigi Becali mai crede că FCSB poate să devină campioana României

„Când echipa adversară are 1-0 și trebuie să bați, nu mai ai emoții. Aștepți să vezi ce vrea Dumnezeu. La 1-0 pentru tine sau la 0-0 ai emoții. Ce emoții să am? Ei nu au ajuns la poartă? Craiova a câștigat fără să intre în careu. Pe noi ne-a învins Dumnezeu.

A fost un penalty inventat. Golul doi… Așa a făcut Dumnezeu. El poate face ca CFR să piardă toate meciurile la final sau poate face ca Craiova să câștige toate partidele și câștigă campionatul. Și Craiova se gândește la campionat. Poate să ne mai bată pe noi o dată și pe CFR Cluj de două ori, dacă vrea Dumnezeu. Acum sunt 5 puncte. Să vedem ce vrea Dumnezeu.

În pauză, Feșnic s-a uitat la reluări. A văzut că a dat penalty gratuit. După aceea a fost un fault în atac la Pigliacelli, dar nu a dat fault. Golul nostru a fost anulat corect, a dat cu mâna. Nu a fost un arbitraj cu tentă. Știi cum îți dai seama? Dacă dă cartonașe. El a dat. Kovacs îi lasă pe adversarii noștri să joace tare, nu dă galben. Lupta la titlu? Se face ce vrea Dumnezeu. Dacă vrea, ne dă nouă campionatul”, a spus finanțatorul celor de la FCSB, la Pro Arena.

Critici dure îndreptate către Florinel Coman

Becali l-a luat în colimator pe Florine Coman, jucător aflat într-o prelungită eclipsă de formă. „Noi trebuie să câștigăm meciul în prima repriză. L-am anihilat pe Tavi Popescu. Acum ne-am dat seama. De acum înainte, cât voi eu la FCSB, Popescu va juca doar în stânga. Va fi inter stânga, atacant stânga sau număr 10. El nu va mai călca în dreapta după ce s-a întâmplat aseară. Nu va mai juca în dreapta în toată viața lui. În stânga nu-l poate opri nimeni. E geniu. Toni Petrea l-a pus în dreapta, dar nu dau vina pe el.

Eu nu voi mai fi sacrifica echipa pentru Coman! Nu mai vreau! Țin la el, dar să se ducă el în dreapta. Am sacrificat destul echipa pentru Coman. Nu știu ce se întâmplă cu el. Coman nu mai driblează, nu mai are plecarea de pe loc. E ceva în neregulă cu el, dar nu știu. Nu se poate întâmpla asta cu un jucător pe care am dat 3 milioane”, a mai afirmat Becali.