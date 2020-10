După ce Dan Bittman a făcut o serie de afirmații controversate despre evoluția pandemiei, lumea artistică s-a împărțit în două tabere. Colegii săi de breaslă au reacționat la afirmațiile lui, iar dacă unii i-au luat apărarea, alții l-au blamat pentru declarațiile iresponsabile.

Printre cei care i-au luat apărarea lui Dan Bittman se numărară și Miță, solistul trupei Bere Gratis. Mihai Georgescu a scris o scrisoare către o Românie în „pragul smintelii”.

Mesajul lui Miță pentru Dan Bittman

„În ultimele zile am văzut multe interviuri cu Dan Bittman. Îl cunosc. E prietenul meu de 20 de ani. Bun/rău, prost/deștept, talentat/netalentat, e totuși o personalitate a muzicii românești. Eu am ascultat o părere, o supărare, o frustrare, o nevoie.

Alții au auzit o blasfemie, o lipsă de respect, un act de inconștiență.

Alții, au văzut o golănie, o teorie conspiraționistă, o nebunie controlată de servicii.

Alții au considerat că e prostie, paranoia, lipsă de informare, ipocrizie.

Aș vrea tare mult să fiu de acord cu toți. Pacifist. Dar mă simt revoltat și jignit.

Oare nu e posibil să avem și unii, și alții, niște sentimente pe care să le transformăm într-o liberă gândire și exprimare sau e nevoie de permisie să deschidem gura despre ce, unde, cum și când?

Poate că ce au spus Dănuț, Mitza, Gicu, Licu, Mirel Rădoi sau țața Floarea nu e corect. Nu e bun. Nu ne place și nu e folositor. Dar, poate și ei, au un drept incontestabil, pentru care unii își plâng și acum tații, fiii, fiicele, nepoții, bunicii. După 30 de ani.

E prea multă sminteală, oamenilor.

Și mai avem un drept. Să votăm. Nimeni nu e apolitic. Doar pentru că votăm.

Avem simpatii și antipatii, legende și idoli, oameni pe care nu-i mai suportăm să-i vedem sau auzi.

Dar asta nu ne dă dreptul să le închidem gura.

Asta nu ne dă dreptul să credem că suntem mai buni, mai frumoși și mai deștepți.

Asta nu ne dă dreptul să facem ceva împotriva cuiva.

Eu susțin că poporul acesta a înțeles când au fost inundații, când au murit pe capete la COLECTIV, când a reconstruit Spitalul M. Curie, când au căzut betoane peste oameni în 77 etc, etc. Pentru și peste toate am trecut cu iubire.

Nu vreți să rezolvăm tot așa și cu COVIDUL? La fel. Fără sminteală.

Căci fiecare dintre noi spune soției, soțului, mamei, tatălui, copiilor, bunicilor: Și n-am iubit pe nimeni / Așa cum te-am iubit pe tine!

S.: Și eu am stat în casă,

Și eu port mască

Și eu am copilul la școală

Și eu am tată vârstnic

Și eu am rămas fără loc de muncă” (Mihai Georgescu)”, se arată în mesajul postat de artist.