Ciolacu motivează intenția sa de a-l reclama pe Orban prin faptul că acesta, în ultima zi înainte de votare, când campania electorală este interzisă, a făcut mai multe vizite în câteva județe.

„Sunt un om liber, un cetățean liber al acestei țări și pot să îmi petrec ziua de sâmbătă unde doresc. Nu am făcut campanie, nu am cerut nimănui să voteze cu nimeni, pur și simplu m-am întâlnit cu niște colegi. Acesta este semnul disperării în PSD, care va pierde alegerile dramatic și încearcă să găsească scuze pentru eșec. Chiar nu am făcut campanie. Am fost la Lungulețu, unde mi-am cumpărat legume și alte lucruri, am fost la Săbăreni, la primarul nostru, dar a fost și Antena 3 pe urmele mele. Puteam eu să îmi permit să îmi fac campanie cu Antena 3 pe urmele mele?”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Marcel Ciolacu îl amenință pe Ludovic Orban

Președintele PSD a declarat, sâmbătă, că are dovezi în privința participării ilegale premierului la întâlniri electorale la Dâmbovița și Giurgiu.

„Este inadmisibil ca un prim-ministru al unei țări europene să încalce legea cu bună știință și să se afle în campanie electorală după ce campania electorală a luat sfârșit ieri (vineri – n.r.) la orele 24. S-a deplasat în două județe, în Dâmbovița și Giurgiu, s-a întâlnit cu candidați și cu primari, au făcut întâlniri electorale. Avem documente și dovezile necesare, atât filmări, cât și poze. Niciodată nu s-a întâmplat în România așa ceva. Această disperare a domnului Orban și a Partidului Național Liberal că vor pierde alegerile locale i-a dus să încalce legea. Vom depune plângeri penale la DNA pentru acest fapt”, a spus Ciolacu.

Liderul social-democraților a spus că săptămâna viitoare, după alegerile locale, președinții organizațiilor PSD din Dâmbovița și Giurgiu vor depune plângeri penale împotriva lui Ludovic Orban pe care-l acuză că și-a făcut campanie electorală în preziua votului, când acest lucru era interzis, potrivit libertatea.ro