Pentagonul vine cu clarificări după ce Biden a vorbit despre armagedonul nuclear: Nu se bazează pe informații noi

John Kirby a oferit asigurări că nu există o amenințare nucleară iminentă din partea Rusiei. Declarația purtătorului de cuvânt al Pentagonului a venit la câteva zile după ce Joe Biden a avertizat că ar putea exista un potențial atac nuclear. Președintele SUA a participat la o strângere de fonduri în această săptămână. Acolo, el a vorbit direct despre amenințarea unui atac nuclear din partea Rusiei.

„Nu ne-am confruntat cu perspectiva armaghedonului de la Kennedy și criza rachetelor din Cuba”, a spus președintele. În plus, liderul de la Casa Albă a adăugat că președintele rus Vladimir Putin „nu glumește atunci când vorbește despre potențiala utilizare a armelor nucleare tactice sau a armelor biologice sau chimice, deoarece armata sa are, s-ar putea spune, performanțe semnificative” după invadarea Ucrainei la începutul acestui an.

Reacția Pentagonului după declarațiile lui Joe Biden

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a declarat că afirmațiile lui Biden nu se bazează pe informații noi. De asemenea, el a adăugat că nici Pentagonul nu are detalii că Rusia ar fi luat o astfel de decizie. „Sincer, sincer, nu avem nicio informație că ar fi luat o astfel de decizie. Nici nu am văzut nimic care să ne dea o pauză să ne reconsiderăm propria poziție nucleară strategică.”

În același timp, Kirby a refuzat să spună dacă cunoaște mai multe detalii despre podul Kerci care leagă Rusia de Crimeea, teritoriul ucrainean aflat sub control rus. Explozia a fost o lovitură logisticii militare ruse și l-a stânjenit pe Putin, pentru care podul avea o importanță personală simbolică.

Cu toate acestea, Kievul nu și-a revendicat încă responsabilitatea pentru atac. Totuși, evenimentul a fost sărbătorit de înalți lideri din țară. „Nu mai avem nimic de adăugat la rapoartele despre explozia de pe pod”, a spus Kirby. „Nu mai am cu ce să contribui la asta în această dimineață.”

Cum va ieși Vladimir Putin din războiul din Ucraina

Kirby a oferit explicații, de asemenea, despre comentariile lui Biden de săptămâna trecută. Președintele SUA a precizat că administrația sa încearcă să găsească modalitatea prin care Putin ar putea să obțină „o rampă de ieșire” din războiul cu Ucraina.

„Domnul Putin a început acest război și domnul Putin i-ar putea pune capăt astăzi, pur și simplu prin mutarea trupelor sale din țară”, a spus Kirby. „El este cel care a ales să înceapă acest conflict din nou și poate alege să-l pună capăt.” Odată cu slăbirea stăpânirii asupra Ucrainei, țarul de la Kremlin a ordonat recent mobilizarea rezerviștilor pentru a consolida invazia, potrivit The Guardian.